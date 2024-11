Mircea Badea a decis ce va face la alegerile prezidențiale din 2024. Consideră că un politician - care acum nu se află în cursă - e mult peste candidații la prezidențiale

El a spus că nu este sigur că va merge la vot. Crede, mai degrabă, că nu va merge. Încă este nehotărât. Dar a spus că, la alegerile din 2019, a votat cu Viorica Dăncilă, candidatul PSD. Mircea Badea este de părere că Viorica Dăncilă este mult peste o mare parte dintre actualii candidați la prezidențiale.

Viorica Dăncilă a fost prezentă la dezbaterea electorală de la Antena 3 CNN unde a venit să-l susțină pe Cristian Terheș, candidat la prezidențiale din partea PNCR - Partidul Național Conservator Român.

„Nu știu dacă mă voi duce să votez la alegerile prezidențiale. Foarte probabil nu voi merge, dar nu sunt încă convins. Dar am fost în 2019 și am votat cu Viorica Dăncilă. Apreciez prestația dânsei și din această seară. Consider că Viorica Dăncilă este mult peste mulți dintre actualii candidați la prezidențiale”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Viorica Dăncilă a fost prima femeie prim-ministru a României. Ea a ocupat această funcție între ianuarie 2018 și noiembrie 2019, fiind numită în contextul guvernării Partidului Social Democrat (PSD). Înainte de a deveni premier, Viorica Dăncilă a fost membră a Parlamentului European (europarlamentar) între 2009 și 2018.

După ce a fost premier, Viorica Dăncilă a candidat la alegerile prezidențiale din 2019, reprezentând PSD. A ajuns în turul doi al alegerilor, dar a pierdut în fața actualului președinte, Klaus Iohannis, obținând un scor de aproximativ 34% în turul final.

VEZI ȘI: Gâdea a decis ce va face la vot pe 24 noiembrie. A spus cine merită să fie președintele României

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News