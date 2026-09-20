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Mihai Daraban, LIVE cu Bogdan Chirieac la DCNews: Economia, avionul în Mykonos și noul Guvern - Video

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
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imagine cu mihai daraban
Mihai Daraban, președintele CCIR. Foto: Facebook

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, revine la interviurile DC NEWS, luni, 21 septembrie.

Luni, 21 septembrie, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), este invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News, LIVE, de la ora 12:00.

Controversa zborului privat la Mykonos - Mihai Daraban va răspunde întrebărilor legate de zborul mai multor demnitari cu un avion privat spre Mykonos.

Situația economică a României - care sunt principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri și ce așteptări are economia de la viitorul Guvern?

Noul Guvern și criza politică -  Cât de urgentă este formarea unui nou Executiv?

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier - Care sunt șansele lui Siegfried Mureșan?

Aflăm răspunsurile la toate aceste întrebări, luni, 21 septembrie, începând cu ora 12:00, pe DC NEWS și DC NEWS TV.

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