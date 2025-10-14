Cum a devenit Barron Trump unul dintre cei mai bogați tineri din lume la doar 19 ani

Deși a fost mereu o prezență discretă în viața publică, Barron Trump a reușit să devină rapid una dintre figurile proeminente ale noii generații de antreprenori tineri, conform Ladbible.

Președintele Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, l-a creditat recent pe fiul său cel mic pentru contribuția decisivă la recâștigarea votanților tineri în timpul campaniei sale electorale din 2024.

Barron, pasionat de tehnologie și finanțe digitale, ar fi fost cel care l-a convins pe tatăl său să accepte invitația de a participa la popularul podcast „The Joe Rogan Experience”, un episod care a acumulat peste 60 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Afacerea cu criptomonede care a adus miliarde familiei Trump

Potrivit publicației Forbes, Barron Trump a jucat un rol-cheie în lansarea companiei World Liberty Financial (WLFI), o platformă dedicată investițiilor în criptomonede și active digitale, fondată în 2024 alături de tatăl său și frații săi, cu doar două luni înainte de alegeri.

Succesul electoral al lui Donald Trump a catapultat imediat valoarea WLFI, care a ajuns la o evaluare de peste 1,5 miliarde de dolari. Mecanismul de profit al companiei este simplu: deținerea de token-uri proprii, perceperea de comisioane pentru tranzacții și atragerea de investiții majore din fonduri internaționale.

Barron, care ar deține 10% din activele WLFI, a încasat astfel aproximativ 150 de milioane de dolari din profiturile generate, conform Forbes. Chiar dacă aceste jetoane nu sunt complet lichide, ele reprezintă o parte substanțială din valoarea sa netă estimată.

Investiții uriașe și randamente spectaculoase

Valoarea token-urilor WLFI a crescut vertiginos, după ce primii investitori au înregistrat randamente de până la 15 ori investiția inițială. Printre cele mai mari tranzacții se numără o investiție de 2 miliarde de dolari realizată de fondul MGX, susținut de statul Abu Dhabi.

Surse apropiate familiei afirmă că Barron Trump deține și acțiuni în mai multe afaceri imobiliare ale familiei, inclusiv proprietăți în Florida și New Jersey, consolidându-și astfel statutul de multimilionar înainte de vârsta de 20 de ani.

Melania Trump: „Sunt foarte mândră de el”

Melania Trump, a vorbit cu mândrie despre fiul ei în cadrul unei apariții televizate la Fox & Friends, în decembrie.

„Sunt foarte mândră de el pentru cunoștințele sale, chiar și despre politică, și pentru că îi dă un sfat tatălui său”, a declarat Melania.

„Își cunoaște generația pentru că, în zilele noastre, tinerii nu mai stau în fața televizorului. Sunt pe tablete, pe telefoane.”

Într-un interviu ulterior, acordat în ianuarie, Melania a explicat cât de important a fost pentru ea să îl lase pe Barron să înceapă studiile universitare la Universitatea din New York, subliniind că își dorește să-i ofere libertatea de a-și construi propriul drum.

„Îi învățăm, îi ghidăm. Și apoi le dăm aripile să zboare. Întotdeauna am respectat da și nu-ul lui Barron și ceea ce îi place să facă, unde ar vrea să fie”, a spus ea.

Din umbra tatălui, în lumina propriei averi

Deși mai are mult de recuperat până la nivelul tatălui său, a cărui avere este estimată la 7,3 miliarde de dolari, Barron Trump pare să fi găsit deja formula succesului personal.

Cu o viziune modernă, instinct antreprenorial și o înțelegere profundă a tehnologiilor emergente, tânărul de 19 ani a reușit să transforme influența politică a familiei într-un imperiu digital în expansiune.

Într-o lume în care generația tânără domină internetul, Barron Trump s-ar putea dovedi cel mai surprinzător „as” din mâneca familiei, un Trump al viitorului, născut în era criptomonedelor.