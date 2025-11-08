Programul târgurilor de Crăciun din Europa în 2025. Când se deschid târgurile de la Praga, Budapesta sau Viena

Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor, marile pieţe de Crăciun din Europa îşi fac loc în calendarele de călătorie. Orașe precum Viena, Praga, Budapesta și Colmar devin destinații de vis pentru milioane de turiști care vor să simtă magia Crăciunului

Programul târgului de Crăciun de la Viena în 2025

Capitala Austriei, Viena, rămâne una dintre destinaţiile de top pentru pieţele de Crăciun. În 2025, târgul principal de la Rathausplatz, cunoscut sub numele „Wiener Christkindlmarkt”, va fi deschis în perioada 14 noiembrie - 26 decembrie 2025, conform presei locale.

De asemenea, unele pieţe mai mici, precum cea de la Maria-Theresien-Platz sau Spittelberg, se deschid mai devreme, încă din 6 noiembrie, și pot rămâne deschise până la începutul lunii ianuarie 2026.

Așadar, perioada ideală pentru o vizită la Viena este între 14 noiembrie și 27 decembrie, când orașul este scăldat în lumini, miros de vin fiert și sunete de colinde tradiționale austriece.

Târgul de Crăciun de la Praga se deschide pe data de 29 noiembrie 2025

În capitala Cehiei, atmosfera de sărbătoare va începe la final de noiembrie. Târgurile principale, cele din Piața Orașului Vechi (Old Town Square) și Piața Wenceslas, vor fi deschise între 29 noiembrie 2025 și 6 ianuarie 2026, conform presei locale.

Un alt târg popular, cel de la Piața Păcii (Náměstí Míru), va începe chiar mai devreme, pe 20 noiembrie, oferind turiștilor posibilitatea de a intra mai repede în spiritul Crăciunului.

Programul zilnic al piețelor este, de regulă, între 10:00 și 22:00, iar în serile de weekend atmosfera devine deosebit de animată, cu spectacole corale și luminițe ce transformă centrul Pragăi într-o adevărată scenă de poveste.

Când se deschide târgul de la Budapesta

Budapesta se pregătește, ca în fiecare an, pentru unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa Centrală. Târgul de la Piaţa Vörösmarty este programat să se deschidă pe 15 noiembrie 2025 și să rămână deschis până la 31 decembrie, conform site-ului backpacksandbubbly.com.

Tot în aceeași zi, târgul de la Basilica Sfântul Ștefan (St Stephen’s Basilica) își va deschide porțile, fiind considerat unul dintre cele mai romantice din Europa datorită proiecțiilor de lumini pe fațada bisericii și patinoarului din fața acesteia, conform aceleiași surse.

Dacă doriți să evitați aglomerația, perioada recomandată pentru vizită este prima săptămână după deschidere, când decorurile sunt proaspăt instalate, iar orașul pulsează de emoția începutului de sezon festiv.

Crăciun de basm la Colmar, din data de 25 noiembrie 2025

În inima Alsaciei, orașul Colmar pare desprins dintr-o carte de povești în preajma sărbătorilor. Târgul său de Crăciun, împărțit în cinci piețe tematice, va avea loc între 25 noiembrie și 29 decembrie 2025, conform presei străine.

Decorurile tradiționale, casele colorate în stil alsacian și produsele locale, vinul fiert, brânzeturile, turta dulce și ornamentele realizate manual, fac din Colmar una dintre cele mai fermecătoare destinații de Crăciun din Europa. Orașul este ideal pentru o escapadă liniștită, departe de agitația marilor capitale.

Lista târgurilor de Crăciun din Europa în 2025

Dacă vă planificaţi o călătorie la târgurile de Crăciun în Europa în 2025, iată cele mai importante date de reținut:

Viena: 14 noiembrie - 26 decembrie 2025

Praga: 29 noiembrie 2025 - 6 ianuarie 2026

Budapesta: din 15 noiembrie 2025

Colmar: 25 noiembrie - 29 decembrie 2025

Bruxelles: 28 noiembrie 2025 - 4 ianuarie 2026

Strasbourg: 26 noiembrie - 24 decembrie 2025

Cologne: 17 noiembrie - 23 decembrie 2025

Frankfurt: 26 noiembrie - 24 decembrie 2025

Craiova: 14 noiembrie 2025 - 4 ianuarie 2026

Kraków: 28 noiembrie 2025 - 1 ianuarie 2026

Wrocław: sfârșitul lunii noiembrie 2025 - începutul lui ianuarie 2026

Copenhaga (Tivoli Gardens): 14 noiembrie 2025 - 5 ianuarie 2026

Copenhaga (Kongens Nytorv): 4 noiembrie - 21 decembrie 2025

Göteborg (Liseberg): noiembrie - decembrie 2025

Tallinn: din 24 noiembrie 2025

Fiecare târg aduce o atmosferă unică, între tradiție, artizanat local și bucuria întâlnirii cu spiritul Crăciunului. Planificați-vă din timp vizita și bucurați-vă de magia iernii în cele mai frumoase orașe europene!