Harry, abandonat în mijlocul furtunii. Tăcerea lui Meghan ridică semne de întrebare

Deși Prințul Harry și Meghan Markle au semnat un nou contract cu Netflix, ducele rămâne marcat de conflictul care l-a forțat să părăsească organizația caritabilă Sentebale.

Prințul Harry și Meghan Markle s-ar putea bucura de noul lor contract cu Netflix – însă un război al declarațiilor continuă în fundal. La începutul acestui an, Ducele de Sussex a renunțat la Sentebale, organizația caritabilă pe care a fondat-o pentru a sprijini copiii orfani din cauza SIDA în Lesotho, după un conflict în consiliul de conducere cu președinta, dr. Sophie Chandauka. Se spune că Harry a fost devastat de această dispută, în urma căreia toate părțile au fost mustrate de Comisia pentru Caritate pentru că au permis ca neînțelegerile să fie expuse atât de public.

Meghan a fost atrasă și ea în acest conflict la începutul anului, când dr. Chandauka a susținut că Ducesa a provocat agitație la un eveniment de strângere de fonduri pentru organizație. Totuși, în ciuda postărilor de pe Instagram și a anunțului public despre noul contract cu Netflix, Meghan a rămas tăcută în legătură cu această dispută. Și, potrivit fostului corespondent regal al BBC, Jennie Bond, există un motiv întemeiat pentru asta.

De ce este o problemă foarte sensibilă

Aceasta a declarat pentru Mirror: „Este o problemă foarte sensibilă din toate punctele de vedere. Sentebale a fost organizația lui Harry de la început, alături de cofondatorul său, Prințul Seeiso. Acuzațiile de misoginie și misoginism rasial – ambele respinse de comisia de caritate – fac ca situația să fie și mai delicată pentru Meghan, dacă s-ar implica.

„Cred că a procedat înțelept dând un pas înapoi și lăsându-l pe soțul ei să gestioneze situația. Sunt sigură că l-a susținut și l-a consolat în privat, iar Harry va înțelege perfect că nu este rolul ei să se implice într-o ceartă publică legată de organizația lui caritabilă”, a mai spus acesta.

De la raportul Comisiei pentru Caritate, a ieșit la iveală că Harry ar putea fi pe cale să înființeze o nouă organizație umanitară. Purtătorul său de cuvânt a spus: „Ducele rămâne absolut dedicat continuării muncii începute, sprijinind copiii și tinerii din Lesotho și Botswana. În ce formă se va concretiza acest sprijin – nu s-a luat încă nicio decizie.

„Toate opțiunile rămân pe masă; fie că este vorba de înființarea unei noi organizații caritabile, fie de colaborarea cu organizații deja existente care activează în același domeniu din regiune”, a mai spus acesta.

Nu toți sunt de acord cu tăcerea lui Meghan

Însă pentru istoricul regal și experta dr. Tessa Dunlop, tăcerea lui Meghan pe acest subiect este de remarcat.

Ea a adăugat: „Acum că Meghan și Harry au semnat un nou contract cu Netflix (mai ‘lejer’ și aparent mai puțin profitabil decât precedentul de 78 de milioane de dolari, dar totuși un contract), ar putea Ducesa să își facă auzită vocea? Nu vocea pe care o folosește insistent pentru a promova brandul As Ever (în colaborare cu Netflix), ci acea voce pe care Meghan a redescoperit-o după ce a părăsit Familia Regală, vocea prin care și-a spus adevărul în fața puterii regale și care, cu siguranță, ar putea să-și spună adevărul și despre fiascoul Sentebale?

De ce nu a luat Meghan apărarea Prințului Harry în acest ultim conflict verbal legat de fosta sa organizație caritabilă din Africa? Până la urmă, Ducele a vorbit constant în sprijinul soției sale, stabilind acest precedent de la început și împotriva dorințelor familiei sale, când a condamnat presa britanică și a insistat că nu a mai experimentat vreodată un asemenea ‘nivel de presiune, control și hărțuire’ din partea mass-mediei. În prezent, Harry pare să fie singur, o figură izolată”.

