Cum a ajuns investiția pe 31.400 mp a lui Alin Bucur să fie blocată de 78 mp și de câteva articole denigratoare de presă. Chiar Apele Române o spune

O investiție uriașă este blocată, din pix, de o instituție a statului, invocându-se diverse motive, ce pică, unul după altul, în instanță.

DCNews a realizat, de-a lungul timpului, mai multe interviuri cu investitorul român Alin Bucur, care, de doi ani, încearcă să-și amenajeze o plajă pe litoralul românesc, una blocată din diferite motive invocate de Apele Române, în special, prin diverși specialiști, care acuză tot felul de situații care, în final, duc la blocaj. Citește și: EXCLUSIV Țeapă pe litoralul românesc. Cum ajunge statul să nu te sprijine, ci să îți pună piedici / video

Acum, presa locală, mai exact jurnalistul Horațiu Rădulescu, notează despre ce se întâmplă în teritoriu și ce răspunsuri dau cei de la Apele Române, ce motive invocă în ceea ce privește blocajul la care este supus Alin Bucur.

Contract blocat de articole denigratoare de presă?

”Răspunsul venit de la ”Apele Române” (ANAR) m-a lăsat mască!” spune jurnalistul, care notează că ”blocajul s-a produs din următoarele cauze:

- Chiar dacă există contractul de închiriere 1422/2023, în care se stipulează motivul și scopul închirierii, ANAR zice că au existat numeroase articole de presă, reportaje și emisiuni T V, care au ”au tratat subiectul edificării construcțiilor ilegale de pe sectorul de plajă...”.

Cum ar veni, dă-l dr*cu de contract, dacă reporterii trimiși să facă una – alta prezintă subiectiv, înseamnă că au dreptate! Mă întreb doar, oare există și reportaje și scrieri la comandă (comandate)? Dvs. știți răspunsul mai bine ca mine...”. Cu alte cuvinte, dincolo de contractul de închiriere, Apele Române, într-un răspuns de presă, invocă articolele jurnalistice care au tratat subiectul în sens negativ.

”Cert este un lucru. Cum ar veni, imaginați-vă că dvs. ați face un contract în 2023 cu ANAR, cu avizele CL Constanța, pentru o investiție care și-ar finaliza ”uzufructul” în anul următor, respectiv 9 septembrie 2024, când ”contractul de închiriere a ajuns la termen”!!! Conform celor afirmate de ANAR, la un moment dat, ca motiv de finalitate al contractului! ”A ajuns la termen în septembrie 2024”, dar chiria merge în continuare...” mai arată sursa citată.

Cum au ajuns 78 mp să blocheze o investiție pe 31.400 mp

În plus, pe lângă aspectele deja menționate, Apele Române mai notează că a existat o altă problemă în ceea ce-l privește pe Alin Bucur, respectiv, pe lângă cei 31.400 de mp, acesta s-ar fi extins cu 78 de mp, o situație care, se pare, pentru Apele Române, este una fără ieșire, ce merită să aducă, după sine, blocajul. Problema este că se pare că respectivul cadastrist nu era avizat, iar una din persoanele care au venit în control era, de fapt, în concediu.

”ANAR afirmă că potrivit contractului de închiriere 1422/2023, societatea comercială patronată de Alin Bucur, a închiriat 10.000 de m.p. ”pentru recreere” și 21.400 m.p. pentru ”funcția sportivă”. (...) La 31.400 de m.p. închiriați, ANAR spune că amenajarea a depășit cu – atenție – 78 de m.p., datele stabilite contractual. 78 de m.p.!!! Și chiar așa să zicem că ar fi fost și era o chestie ”atât de gravă că nu se putea remedia”, cine a făcut măsurătorile în cauză, care au stabilit depășirea suprafeței contractate. Pentru că din documente, rezultă că așa zisul ”cadastrist” nu era... avizat, și una dintre doamnele care au venit în control, la data respectivă a controlului era în concediu!” mai notează jurnalistul.

În plus, așa cum a expus DCNews în interviul mai sus citat, s-au făcut lucrări de lărgire a plajei și, în fața plajei ce a fost dată spre închiriere investitorului Alin Bucur, a apărut o altă... plajă! Deci i-a fost dată o fâșie de plajă fără ieșire la mare, fâșia este cea de 78 mp pe care Apele Române susțin că investitorul și-a adjudecat-o, iar pentru aceasta ”nouă” nu există aprobare, deși există aprobare pentru ceilalți peste 31.000 mp.

”Urmare realizării lucrării de reducere a eroziunii costiere de către ANAR prin ABADL, între plaja aferentă numărului cadastral 227339 (cea în cauză) și Marea Neagră, a rezultat o suprafață de plajă nou creată, care a fost înscrisă în C. F. cu nr 255103. Până la data prezentei nu a fost edificat un PUZ care să permită edificarea unei piscine pe suprafața aferentă C.F. cu nr 255103. (....) pot fi amplasate pe suprafața de teren aferentă numărului cadastral 227339”... Așadar a existat și există aprobare pentru 227339, cu cei 31.400 de m.p. aferenți, dar, nu există pentru cei 78 de m.p. care au apărut după ”meșeterirea costieră de lărgire”!!! ”.

”Ce are de câștigat statul din toate aceste mizerii?!” se întreabă jurnalistul în încheiere.

