DCNews Politica Comisia Europeană recunoaște că nu verifică fiecare ONG care primește fonduri. Georgiana Teodorescu: "O breșă gravă"
Data publicării: 18:08 27 Noi 2025

Comisia Europeană recunoaște că nu verifică fiecare ONG care primește fonduri. Georgiana Teodorescu: "O breșă gravă"

bani euro fonduri europene Bancnote Euro, fonduri europene. Foto cu caracter ilustrativ: Pexels
 

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu atrage atenția asupra neregulilor în acordarea fondurilor europene către ONG-uri.

Europarlamentarul AUR/ECR, Georgiana Teodorescu, a prezentat răspunsul pe care l-a primit din partea Comisiei Europene la interpelarea depusă privind legalitatea organizațiilor neguvernamentale care primesc finanțări europene. În răspunsul scris, CE ar recunoaște că nu validează statutul fiecărui ONG care primește finanțare europeană.

VEZI ȘI: Georgiana Teodorescu (AUR) îi cere demisia lui Moșteanu: MApN nu mai are bani pentru plata salariilor

„Comisia Europeană recunoaște, în răspunsul scris, că nu verifică și că nu validează statutul fiecărui ONG în parte, chiar dacă susține că are o definiție a unei astfel de organizații neguvernamentale. Este suficient ca o entitate să se declare ONG, pentru că asta, spune Comisia, este obligatoriu și, cu puțin noroc, scapă de verificările aleatorii, iar drumul spre banii europeni este deschis. Așa se ajunge la situația în care aproape o treime din entitățile verificate de Curtea Europeană de Conturi să fie clasificate eronat drept ONG-uri. Deci banii europeni sunt irosiți pe organizații cu profiluri obscure, multe dintre ele promovând valori contrare Uniunii Europene.

Mai mult solicitanții trebuie să semneze o declarație pe propria răspundere în care să declare dacă se fac vinovați de culpă profesională gravă.

Deci executivul european recunoaște că e suficient ca o organizație neguvernamentală să semneze o hârtie și, gata, este eligibilă pentru a primi fonduri europene, fără dovezi legale că are un trecut onest, care îi permite să-și desfășoare activitatea pe banii cetățenilor europeni”, a subliniat europarlamentarul AUR, membră a Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

Georgiana Teodorescu: Comisia și-a selectat niște abonați permanenți la banii contribuabilului european

De asemenea, Teodorescu a remarcat că procedurile Comisiei Europene nu par să fie foarte eficiente.

„Ne-a mai scris Comisia că organizează proceduri de selecție riguroase, inclusiv mai multe controale asupra potențialilor beneficiari de granturi pe baza unor criterii obiective, cum ar fi respectarea de către aceștia a criteriilor de excludere sau a măsurilor restrictive ale UE. Da, doar că, în urma acestor proceduri, Comisia și-a selectat niște abonați permanenți la banii contribuabilului european, adică 30 de organizații care atrag aproximativ 40% din finanțările directe ale UE.

În concluzie, în spatele frazelor funcționărești, cel mai probabil compilate din alte documente, Comisia Europeană nu a răspuns concret la niciuna dintre întrebările pe care i le-am adresat la începutul lunii septembrie, prin care ceream transparență, obiectivitate și trasabilitate în ceea ce privește acordarea granturilor europene către organizații neguvernamentale”, a conchis eurodeputatul AUR.

Semnalul tras de Georgiana Teodorescu vine după ce, la începutul lunii septembrie, un grup de europarlamentari din mai multe grupuri politice a inițiat o interpelare scrisă către Comisia Europeană, solicitând clarificări privind procedura de selecție a ONG-urilor care primesc fonduri europene. Aceasta a fost declanșată după un raport al Curții Europene de Conturi, care a scos la iveală că aproape o treime dintre ONG-urile auditate nu îndeplineau criteriile pentru a fi recunoscute ca organizații non-profit.

