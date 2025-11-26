Prioritățile UE pentru pacea în Ucraina: Plan în cinci puncte împotriva "unui nou război"

În fața plenului Parlamentului European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a conturat miercuri primele direcții ale planului de pace pentru Ucraina - o inițiativă în care Uniunea Europeană (UE) își asumă un rol central. Potrivit Ukrainska Pravda, lidera de la Bruxelles a prezentat cinci priorități-cheie ce ar trebui să stea la baza acestui demers diplomatic, esențial pentru stabilitatea regională.

Cele cinci priorități ale UE, pivotul „planului în cinci puncte”

Lista de măsuri anunțată de șefa Comisiei include elemente care definesc direcția în care se conturează pacea în Ucraina: o pace justă și durabilă, protejarea suveranității Ucrainei, sprijin financiar constant pentru statul atacat, implicarea directă a Kievului, a UE și a NATO în viitoarele negocieri de pace, precum și repatrierea copiilor ucraineni răpiți de Rusia.

Von der Leyen a insistat că, „Aș dori să subliniez câteva dintre principiile esențiale pentru Europa, în timp ce colaborăm cu Ucraina, cu Statele Unite și coaliția voluntarilor pentru a stabili calea de urmat. Prima prioritate este ca orice acord să asigure o pace justă și durabilă și să garanteze o securitate reală pentru Ucraina și Europa”.

Viitorul Ucrainei în UE, văzut ca garanție de securitate

Vorbind despre arhitectura viitorului continentului, președinta Comisiei a subliniat că un stat suveran precum Ucraina nu poate accepta limite privind propriile forțe armate. Ea a detaliat că, „Ucraina are nevoie de garanții de securitate fiabile, pe termen lung și credibile, ca parte a unui pachet mai amplu. Și este la fel de clar că orice acord de pace trebuie să ofere garanții pentru securitatea europeană pe termen lung”.

Lidera europeană a avertizat, de asemenea, că „Dacă astăzi legitimăm și oficializăm subminarea frontierelor, deschidem ușa către noi războaie, mâine. Și nu putem permite acest lucru”.

În acest context, Ursula von der Leyen a reafirmat că, potrivit Comisiei, „viitorul Ucrainei este în Uniunea Europeană”, și că acest pas reprezintă o parte indispensabilă a garanțiilor de securitate.

Prioritățile UE includ și finanțarea pe termen lung a Ucrainei

Un alt punct important din planul în cinci puncte îl constituie sprijinul financiar. Șefa CE a amintit că, „La ultimul Consiliu European, ne-am angajat să acoperim nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027. Pe această temă, noi, Comisia, am prezentat un document cu opțiuni de finanțare. Documentul include o opțiune privind activele rusești înghețate”.

Pentru moment, opoziția Belgiei frânează folosirea acestor fonduri, deoarece cea mai mare parte a activelor rusești înghețate se află pe teritoriul său.

Ukrainska Pravda precizează că Bruxelles-ul continuă pregătirea unui mecanism de finanțare bazat pe „împrumuturi pentru reconstrucție”, sprijinite de aceste active înghețate, într-un calendar care acoperă perioada 2026–2027.

Planul de pace, în paralel cu negocierile internaționale

Toate aceste demersuri au loc în timp ce negocierile internaționale prind contur, inclusiv cele conduse de administrația americană. Decizia finală a UE privind arhitectura financiară și politică a sprijinului va fi luată în decembrie 2025, la summitul liderilor europeni.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a însărcinat doi emisari, pe Steve Witkoff și pe secretarul Armatei, Dan Driscoll, să finalizeze condițiile proiectului de pace cu Moscova și Kievul. În cadrul acestui proces, emisarul va călători la Moscova pentru discuții directe.

Conform declarațiilor lui Donald Trump citate de presa ucraineană, cea mai importantă concesie anunțată până acum din partea Rusiei este promisiunea de a înceta ostilitățile și de a nu revendica noi teritorii.

CITEȘTE ȘI: UE pregătește un text juridic privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei în sprijinul Ucrainei

