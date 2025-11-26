UE pregătește un text juridic privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei în sprijinul Ucrainei

Uniunea Europeană este gata să prezinte un text juridic privind utilizarea activelor ruse îngheţate pentru nevoile financiare ale Ucrainei şi nu poate fi imaginat un scenariu în care doar contribuabilii europeni să plătească factura pentru război, a declarat miercuri, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În cadrul dezbaterii privind noul plan de pace pentru Ucraina, introdus de urgenţă pe ordinea de zi a sesiunii din septembrie, preşedinta CE a prezentat cinci priorităţi pentru Uniunea Europeană şi Kiev.



VEZI ȘI:Ungaria riscă să-și piardă dreptul de vot în Consiliul UE. Parlamentul cere sancțiuni imediate: Statul de drept, în colaps

"Principala prioritate este că orice acord trebuie să aducă o pace durabilă şi justă şi să asigure securitatea pentru Ucraina şi Europa", a spus von der Leyen.

"Ucraina nu poate accepta o limitare a forţelor sale armate" şi aceasta are nevoie de garanţii de securitate pe termen lung, a adăugat ea.

Preşedinta CE a subliniat că a doua prioritate trebuie să fie suveranitatea Ucrainei. "Suveranitatea înseamnă că poţi să-ţi alegi viitorul. Ucraina a ales un destin european care a adus deja o integrare parţială în piaţa unică. Viitorul Ucrainei este în UE, este un element de bază al cadrului de garanţii de securitate", a subliniat Von der Leyen.

VEZI ȘI: Acordul Trump-Ursula pe tarife rămâne nesigur: Negocieri grele în care "doar un singur om decide"

Activele înghețate ale Rusiei ar putea fi folosite pentru susținerea Ucrainei

A treia prioritate ar trebui să fie, potrivit şefei CE, asigurarea nevoilor financiare ale Ucrainei.

"La ultimul Consiliul European ne-am angajat să asigurăm nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 şi 2027. Următorul pas este prezentarea unui text juridic privind utilizarea activelor îngheţate ale Rusiei. Nu-mi pot imagina un scenariu în care doar contribuabilii europeni să plătească factura. Orice decizie va respecta legislaţia internaţională", a spus şefa executivului UE.

În al patrulea rând, a arătat ea, "indiferent cum va arăta tratatul de pace, o mare parte va depinde de UE şi de NATO". Prin urmare, o pace durabilă nu poate fi realizată fără implicarea celor două blocuri.

"Cea din urmă prioritate este una care nu poate fi dată uitării, este vorba despre returnarea fiecărui copil ucrainean răpit de Rusia. 10.000 de băieţi şi fetiţe a căror soartă este necunoscută, care sunt ţinuţi în Rusia", a mai afirmat Ursula von der Leyen.

În discursul susţinut în plenul PE, ea a salutat eforturile de pace ale preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, subliniind că un acord de pace trebuie să aducă o securitate reală pentru Ucraina şi Europa.

"Dacă legitimăm şi oficializăm subminarea frontierelor, deschidem uşa pentru mai multe războaie mâine şi nu putem permite ca asta să se întâmple", a mai transmis Von der Leyen, potrivit Agerpres.