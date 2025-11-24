Acordul Trump-Ursula pe tarife rămâne nesigur: Negocieri grele în care "doar un singur om decide"

Negocierile comerciale dintre Trump și Ursula von der Leyen continuă să rămână într-un punct incert, la aproape patru luni după înțelegerea preliminară dintre președintele american și președinta Comisiei Europene. În timp ce vizita oficialilor SUA la Bruxelles încearcă să clarifice detaliile, aplicarea completă a acordului pe tarife rămâne încă nesigură, scrie The New York Times.

Duminică, Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, s-a întâlnit cu Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, în timp ce Howard Lutnick, secretarul american al Comerțului, participă la reuniunea miniștrilor comerțului din UE. Această rundă de discuții are scopul de a consolida pactul și de a detalia implementarea tarifelor de 15% stabilite anterior pentru diverse produse.

Europa așteaptă claritate pe tarife

Blocul comunitar speră la condiții mai favorabile pentru vinuri, băuturi spirtoase, oțel, aluminiu, dispozitive medicale și paste, în timp ce Washingtonul cere respectarea strictă a angajamentelor asumate, inclusiv în domeniul investițiilor și reglementărilor tehnologice.

Greer a declarat pentru Fox News că europenii au început procedurile legale pentru respectarea acordului și că SUA urmăresc progresul: „Suntem aici ca să evaluăm progresul… Vrem să ne asigurăm că actualul acord este implementat integral”.

Totul este negociere permanentă

Jorn Fleck, director la Europe Center din Atlantic Council, atrage atenția că administrația americană tratează negocierile ca pe un proces continuu: „Există riscul ca Europa să nu înțeleagă că, pentru această administrație, totul este o negociere permanentă”. Înțelegerile făcute de Ursula von der Leyen și Trump la Turnberry, în Scoția, sunt temporare, subliniază Fleck.

Un oficial american de rang înalt a explicat că SUA doresc un acord scris obligatoriu, care să clarifice subiecte precum taxele pe servicii digitale, discriminarea împotriva companiilor americane sau prețurile la medicamente.

Punctele sensibile și provocările europene

În paralel, UE insistă pe menținerea unor reglementări digitale stricte și pe protecția suveranității în materie de moderare a conținutului pe platformele mari de social media. Oficialii americani consideră că solicitările europene pentru reduceri tarifare suplimentare sunt premature până când schema inițială nu este aplicată integral.

Parlamentul European trebuie să aprobe pachetul legislativ care prevede reducerea taxelor pentru bunuri industriale și exporturi agricole din SUA, însă există scepticism privind respectarea angajamentelor de către Washington. Tarifele pe oțel și aluminiu, precum și produsele derivate, rămân puncte critice.

Trump, Ursula von der Leyen și viitorul tarifelor

Oficialii europeni sunt în continuare îngrijorați de tarifele americane pe oțel și aluminiu. Liderii blocului consideră că plafonul de 15% ar trebui extins și la produsele derivate, nu doar la cele enumerate în acord.

Statele Unite și UE colaborează și la securizarea lanțurilor de aprovizionare, în contextul exporturilor restricționate din China, și urmăresc evitarea supraproducției și a produselor „dumping”.

În SUA, tarifele stabilite de Trump se află sub incertitudine legală, Curtea Supremă urmând să decidă asupra validității acestora. În ciuda acestor obstacole, pentru industriile europene, implementarea integrală a acordului și clarificarea listelor de excepții rămân priorități majore.

Pauline Bastidon, director în cadrul Spirits Europe, subliniază că „sperăm că lista va fi primită favorabil… Cred că există un singur om care decide”, referindu-se la Trump, evidențiind astfel că soarta tarifelor rămâne în mâinile președintelui american.

