Data actualizării: 19:50 25 Sep 2025 | Data publicării: 19:26 25 Sep 2025

Georgiana Teodorescu (AUR) îi cere demisia lui Moșteanu: MApN nu mai are bani pentru plata salariilor

Autor: Ioan-Radu Gava
Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, arată cum MApN, instituția care ar trebui să apere România, nu mai are bani pentru plata angajaților.

Georgiana Teodorescu, europarlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, îi solicită demisia ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, după ce MApN a rămas fără bani pentru plata salariilor personalului.

„Ministerul Apărării Naționale a rămas fără bani de salarii”. Da, ați citit bine: instituția care ar trebui să apere România nu mai are bani nici pentru propriii angajați. În schimb, are bani pentru parade, deplasări externe și contracte umflate cu firmele de casă.

Ăsta e nivelul la care ne-au adus Moșteanu și guvernarea Bolojan: o armată batjocorită, soldați umiliți, dar miniștri care își fac PR la televizor și dau lecții despre cum „doborâm dronele rusești”.

Este incredibil să vezi cum, într-o perioadă de maximă instabilitate regională, România rămâne cu o armată pe hârtie și cu ministerul blocat financiar. Cine răspunde pentru asta? Cine își asumă faptul că militarii sunt lăsați fără siguranță salarială, dar miliardele de euro pentru înarmare se evaporă prin licitații aranjate și achiziții controversate?“, întreabă europarlamentarul AUR.

Georgiana Teodorescu, mesaj către Moșteanu: Demisia e singurul act de onoare rămas

„Domnule Moșteanu, în loc să jucați rolul de strateg la televizor, în loc să mințiți românii cu privire la programul SAFE, mai bine explicați militarilor de ce trebuie să aștepte salariile ca pe un pomelnic. Și dacă nu sunteți în stare să gestionați nici măcar bugetul ministerului, atunci e clar: nu aveți ce căuta la conducerea Apărării. Demisia e singurul act de onoare care v-a mai rămas“, notează europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu.

