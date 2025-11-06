Ce înseamnă greutatea ideală și cum se calculează, de fapt. Explicația Mihaelei Bilic

Mihaela Bilic a explicat că greutatea ideală este un concept subiectiv, diferit pentru fiecare persoană. Potrivit acesteia, deși există formule de calcul, singurul indicator recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății este indicele de masă corporală (IMC), care arată riscul medical, nu greutatea estetic ideală.

„Ce înseamnă greutatea ideală?

Greutatea ideală…cu toții ne-o dorim, dar ce formulă de calcul folosim? Noțiunea de greutate ideală este subiectivă și se interpretează diferit în funcție de obiectivul urmărit. Formulele de calcul care există ne dau un rezultat personalizat în funcție de sex, morfologie și masa osoasă, dar nu țin cont de vârstă și de condiția fizică.

Din punct de vedere al sănătății greutatea ideală variază în limite foarte largi, în schimb din punct de vedere estetic criteriile sunt mai stricte. Corect ar fi să ne găsim greutatea la care ne simțim bine în pielea noastră și suntem mulțumiți de imaginea pe care o vedem în oglindă.

Indicele de masă corporală este singurul indicator aprobat de Organizația mondială a Sănătății și este valabil doar pentru adulți. Formula de calcul: numărul de kilograme împărțit la înălțimea la pătrat. Valoarea obținută nu înseamnă greutatea ideală, ci o încadrare într-o grupă de risc medical. Un IMC între 18,5 și 25 înseamnă greutate normală, de la 25 la 30 ești supraponderal, iar peste 30 obez. Dacă ai 1,60 și 60 kg IMC-ul de 23,4 este de normoponderal, însă multe femei nu s-ar mulțumi cu așa o greutate ideală”, a scris Mihaela Bilic.

Formule pentru calculul greutății

Mihaela Bilic a explicat mai multe formule pentru calculul greutății ideale: Broca (înălțimea minus 100), Lorentz (diferită pentru femei și bărbați) și Creff, care ține cont și de vârstă și tipul siluetei.

„Formula Broca este cea mai simplă și mai rapidă dintre toate, chiar dacă nu ia în considerare nici sexul, nici vârsta, nici compoziția corporală. Cum se calculează? Înălțimea minus 100, adică o persoană de 1,60 ar avea o greutatea ideală de 50 kg. De data asta bărbații ar putea fi nemulțumiți de așa un rezultat!

Pentru mai multă precizie a apărut formula Lorentz, diferențiată pe sexe. O femeie de 1,60 ar avea greutatea ideală de 56 kg, iar pentru un bărbat de aceeași înălțime greutatea ar fi de 58 kg. Formula de calcul este complicată, avem un indice de corecție de 2,5 pentru femei și 4 pentru bărbați. Dar tot avem un minus, vârsta nu contează!

Așa că s-a inventat formula lui Creff. Aici să ia în calcul vârsta și morfologia după 3 tipuri de siluetă: normală, firavă și masivă. Greutatea ideală pentru un individ obișnuit înseamnă înălțimea minus 100 + vârsta împărțită la 10, totul înmulțit cu 0,9. O persoană de talie medie cu înălțimea de 1,60 și vârsta de 40 ani are o greutate ideală de 58 kg indiferent de sex. În schimb dacă ne dorim o siluetă firavă, greutatea ideala ar fi 52 kg, iar pentru silueta masivă ajungem la 63 kg”, a scris medicul nutriționist.

La ce folosește greutatea ideală?

Potrivit Mihaelei Bilic, greutatea ideală servește mai ales pentru a evalua riscurile pentru sănătate, dar silueta și imaginea corporală țin și de satisfacția personală și de standardele sociale.

„La ce folosește greutatea ideală? Chiar dacă avem o greutate optimă din punct de vedere al sănătății, s-ar putea să nu fim mulțumiți de silueta noastră. Noțiunea de greutate ideală se vreau un parametru care ne încadrează într-o anumită categorie de factori de risc pentru sănătate. Știm că prea multe kilograme vin la pachet cu hipertensiune arterială, diabet tip 2 și boli cardiovasculare, iar când ești prea slab crește riscul de osteoporoză și tulburări hormonale.

Dincolo de sănătate, silueta este un mijloc de afirmare socială, domeniu în care niciodată nu ești prea slab. Imaginea este la putere, iar exigentele din viață reală și virtuală sunt mai dure decât cele medicale. Degeaba ești sănătos dacă nu ești bine în pielea ta, iar asta nicio formulă de calcul n-o poate rezolva!”, a scris medicul nutriționist Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.