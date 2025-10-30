€ 5.0856
Data publicării: 12:56 30 Oct 2025

Potra vrea să revină „voluntar“ în România: Nu am de ce să mă ascund
Autor: Ioan-Radu Gava

potra-criminal-sua-legatura_79017300 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Mercenarul Horaţiu Potra anunţă că vrea să revină 'voluntar' în ţară și spune că nu are de ce să se ascundă.

Avocaţii mercenarului Horaţiu Potra au anunţat joi că acesta doreşte să revină "voluntar" în România din Dubai, acolo unde a plecat după ce a fost pus sub acuzare în dosarul în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Pe 29 septembrie, Horaţiu Potra, fiului acestuia, Dorian Potra, precum şi un alt membru al familiei au fost reţinuţi în Emiratele Arabe Unite, urmând să fie parcurse procedurile de extrădare.

Apărătorii lui Potra susţin că acesta vrea să se întoarcă în România, deoarece doreşte "să îşi confrunte acuzaţiile şi să îşi cureţe numele".

"Decizia de a se preda este dovada unor oameni care nu au nimic de ascuns. În calitate de avocaţi ai familiei Potra, dorim să informăm opinia publică asupra faptului că cei trei clienţi ai noştri au luat decizia de a reveni voluntar în România şi de a se preda autorităţilor, pentru a fi judecaţi în faţa instanţelor române. Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate şi curaj, al unor oameni care doresc să îşi dovedească nevinovăţia în mod deschis, în faţa justiţiei române. Deşi aveau şanse reale şi considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar şi cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să îşi confrunte acuzaţiile şi să îşi cureţe numele. Este important de subliniat că Horaţiu Potra nu s-a sustras niciodată urmăririi penale. La momentul emiterii mandatului de arestare, acesta se afla deja în Dubai, unde locuia şi îşi desfăşura activitatea în mod legal. Prin acest demers comun, familia Potra îşi exprimă disponibilitatea totală de a colabora cu organele judiciare şi dorinţa ca toate aspectele cauzei să fie analizate în mod obiectiv, în cadrul unui proces corect şi echitabil", se arată într-un comunicat remis AGERPRES de avocaţii Christiana Mondea şi Şerban Moga.

"Nu mă ascund şi nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie şi vreau să pot privi lumea în ochi, ştiind că am ales adevărul, nu frica", a transmis Horaţiu Potra, prin intermediul avocaţilor săi.

Cei trei au plecat din România la începutul acestui an, pe numele lor fiind emise în luna februarie mandate de arestare preventivă în lipsă.

Horaţiu Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi Călin Georgescu au pus la punct un plan de destabilizare a României imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, prin organizarea de acţiuni violente. 

horatiu potra
calin georgescu
mercenar

horatiu potra
calin georgescu
mercenar
