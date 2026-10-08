”Virajul” lui Marine Le Pen. Ce se întâmplă acum, cu adevărat, în Franța. Ambasadorul Dranga: Asistăm la o schimbare

Lidera franceză de extremă dreaptă, Marine Le Pen / FOTO: Agerpres

Ambasadorul Ovidiu Dranga salută o potențială "melonizare” a extremei drepte din Franța, remarcând un "viraj interesant” în discursul lui Marine Le Pen.

"Doamna Meloni nu cred că s-ar supăra dacă Franța ar urma o melonizare după alegeri. Acești suverani- mă rog, acești nou-veniți la guvernare- ar urma calea doamnei Meloni" a deschis subiectul jurnalistul Val Vâlcu, la DCNews TV.

"Un viraj interesant"

Ambasadorul Ovidiu Dranga, care a recunoscut că are o "simpatie față de doamna Meloni în ceea ce privește conduita sa internațională” precizând: ”Doamna Meloni a fixat niște linii foarte clare în politica externă a Italiei. A spus foarte clar că sprijină Ucraina și că se declară împotriva agresiunii Rusiei în Ucraina și este solidară cu Ucraina”.

”Acum câteva zile, am remarcat, am citit undeva că doamna Le Pen a declarat că ceea ce se întâmplă în Ucraina este de neacceptat și că agresivitatea, agresiunea Rusiei nu pot fi tolerate. O schimbare, un viraj interesant care duce exact spre ce spuneți dumneavoastră, către "melonizare", către o apropiere de pozițiile pe care le afirmă destul constant primul ministru de la Roma."

"Apropiere cu poziția partidului de opoziție din Polonia"

"Cred că aici există o apropiere cel puțin ideologică și cu poziția partidului de opoziție din Polonia, cu PiS, care are cam aceeași abordare. Îmi aduc aminte, când eram la Varșovia ambasador, asta a fost conduita constant afirmată și dovedită de fapte a guvernului de atunci, a președintelui de atunci.

Au spus la unison că agresiunea Rusiei este intolerabilă și au făcut lucruri în sensul acesta. Asistăm, iată, la o schimbare în ce privește discursul de politică externă al principalului candidat al Opoziției sau, în sfârșit, al forțelor suveraniste din Franța", a mai spus Ovidiu Dranga.

Declarațiile lui Marine Le Pen

Reamintim că Marine Le Pen și partidul său au fost asociați cu o poziție favorabilă față de Kremlin. Pe fondul pregătirii pentru prezidențiale, Le Pen a fost nevoită să facă o schimbare, iar declarațiile ei recente de condamnare a agresiunii ruse o demonstrează.

Rusia nu poate "spera să dicteze direct sau indirect politica" Franței prin "intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică", au declarat, recent, cei doi lideri ai extremei-drepte franceze, Marine Le Pen și Jordan Bardella, care au condamnat acțiunile "ostile" ale Rusiei, porivit AFP, citată de Agerpres.

"Nicio provocare, nicio operațiune clandestină și nicio acțiune destabilizatoare nu vor putea să determine Franța să înlesnească atingerea de către Rusia a obiectivelor sale de război în Ucraina", au mai afirmat cei doi.

De asemenea, reamintim că partidul conservator Lege și Dreptate (PiS) din Polonia împarte cu suveraniștii din Italia și Franța viziunea naționalistă și critică la adresa birocrației de la Bruxelles. Totuși, spre deosebire de vechea extremă dreaptă din vestul Europei, PiS a avut întotdeauna o poziție radical anti-Rusia și profund pro-Atlantică.