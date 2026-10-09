Bogdan Ivan: „România nu mai are timp de experimente”. PSD condiționează susținerea Guvernului Niculescu de zece măsuri prioritare

BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a anunțat că susținerea PSD pentru noile decizii de guvernare depinde de includerea a zece măsuri economice și sociale în program.

Bogdan Ivan a cerut partenerilor politici să renunțe la orgolii și să vină cu soluții concrete pentru redresarea economiei, în contextul închiderii unor companii și al pierderii locurilor de muncă.

PSD vine cu un plan clar de guvernare

“Românii au așteptări legitime, iar clasa politică trebuie să lase orgoliile deoparte și să își asume cu onestitate situația în care se află țara.



Viziunea contabilă și deciziile rigide din ultimul an au lăsat urme adânci în economie: zeci de companii care închid ușile zilnic și zeci de mii de români rămași fără un loc de muncă. România nu mai are timp de experimente.



Partidul Social Democrat vine cu un plan clar de guvernare, construit în ultimele luni alături de mediul de afaceri, specialiști din universități și societatea civilă. Am prezentat aceste zece măsuri prioritare în cadrul discuțiilor cu premierul desemnat. Susținerea noilor decizii de guvernare depinde direct de includerea acestor soluții economice și sociale în programul oficial.



Suntem pregătiți să ne asumăm responsabilitatea și solicităm partenerilor politici să vină la masă cu propuneri concrete și cu miniștri competenți, capabili să transforme teoria în rezultate. Miza noastră nu sunt calculele politice, ci stabilitatea și dezvoltarea României până în 2028!“, a transmis Bogdan Ivan, pe contul său de Facebook.

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Amintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un nou semnal către clasa politică pentru a sta la aceeași masă în vederea susținerii guvernării, către PNL și UDMR în vederea susținerii unei majorități guvenamentale, nu și către USR.

”România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcția economică a țării, dacă refacerea unei majorități stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice și electorale.

Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia și interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?

PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Totul pe baza unui program care să ofere României șansa de a-și redresa parcursul economic, de a proteja puterea de cumpărare a românilor, de a stimula masiv investițiile pentru crearea locurilor de muncă.

O discuție despre viitorul unei țări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern. Trebuie să vorbim și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt.

Atunci când aproape 90% dintre români au spus că țara merge într-o direcție greșită, toate partidele care au primit votul lor pentru a-i reprezenta în Parlament au datoria să țină cont de acest semnal și să răspundă prin decizii concrete, nu doar prin declarații politice”, a transmis Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, vineri.

Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan și negocierile cu partidele

Amintim că Luca Niculescu a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan luni, 5 octombrie 2026, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni. Decretul de desemnare a fost semnat pe 6 octombrie.

Luca Niculescu a purtat discuții pentru formarea guvernului cu trei partide: PSD, PNL și UDMR, în data de 8 octombrie 2026.