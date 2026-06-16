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DCNews Sport Cupa Mondială 2026 Cât te costă să vezi Cupa Mondială acasă. Sumele ignorate de mulţi

Cât te costă să vezi Cupa Mondială acasă. Sumele ignorate de mulţi

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 16 Iun 2026
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ChatGPT Image 16 iun. 2026, 17_26_12
Fotografie generată de ChatGPT

O seară în sufragerie, pe canapea, cu meciuri de la Campionatul Mondial 2026 pe televizor? Sună ieftin, dar nu e deloc aşa.

La prima vedere, fiecare cheltuială pare mică. O pungă de chipsuri, câteva beri, două pizza comandate, poate o sticlă de suc și ceva dulce pentru copii. Dar, puse împreună, aceste cumpărături pot duce ușor o seară obișnuită la 100 - 200 de lei pentru o familie sau un grup mic. Dacă se comandă mâncare prin aplicații, costul urcă și mai repede, pentru că apar taxa de livrare, eventuale comisioane și diferențe de preț față de produsul cumpărat direct din restaurant.

Pentru un cuplu care urmărește meciul acasă, o variantă simplă - două pizza, câteva beri sau sucuri și ceva snacksuri - poate trece de 120 de lei. Dacă sunt patru persoane, nota poate ajunge spre 200 - 250 de lei, fără să vorbim despre o masă sofisticată.

Nu mai pare atât de ieftin, nu? 

Citeşte mai multe în materialul disponibil pe DC Business. 

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