CM 2026: Egal între Iran şi Noua Zeelandă, dar și între Uruguay și Arabia Saudită

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Selecţionatele Iranului şi Noii Zeelande au încheiat la egalitate, luni, pe Los Angeles Stadium.

Selecţionatele Iranului şi Noii Zeelande au încheiat la egalitate, 2-2 (1-1), luni, pe Los Angeles Stadium, într-un meci din Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada, transmite Agerpres.

Cele două echipe nu au reuşit să încline balanţa la capătul unui meci disputat, în care neozeelandezii au condus de fiecare dată, dar Iranul a obţinut un egal. Elijah Just (7, 54) a marcat ambele goluri ale formaţiei de la antipozi, în timp ce pentru iranieni au punctat Ramin Rezaeian (32) şi Mohammad Mohebbi (64).

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Ocazii notabile pentru ambele echipe

Iranul a avut prima oportunitate, prin Yousefi (6), care a şutat din flancul stâng, dar portarul a reţinut.

All Whites (care au fost All Blacks în acest meci) au deschis scorul prin Just (7), cu un şut imparabil din 10 metri, după o minge aşezată de Wood. Wood, atacantul lui Nottingham Forest, a fost blocat in extremis de Moghanloo în 6 metri (8).

Neozeelandezii au mai avut o ocazie notabilă, un şut al lui Singh (10), de la 24 de metri, respins de portar.

Team Melli a preluat controlul jocului şi Taremi a tras în bară (23), de la 20 de metri, la capătul unui contraatac.

Ghoddos (30) a trimis peste poartă, iar apoi a venit egalarea: Rezaeian (32) a reluat în plasă după ce Moghanloo a fost blocat de Surman în marginea careului mic.

La 36 de ano şi 86 de zile, Ramin Rezaeian a devenit cel mai vârstnic marcator la Cupa Mondială de la o echipă asiatică, depăşindu-l pe conaţionalul Yahya Golmohammadi (35 ani şi 84 zile), care a marcat contra Mexicului, în 2006, potrivit site-ului FIFA.

Echipa antrenată de Darren Bazeley a mai avut două ocazii notabile pe finalul primei reprize, prin Wood (44) şi McCowatt (45+1). Şi iranienii au avut o fază cu potenţial, dar Moghanloo a trimis peste poartă (45+3).

Noua Zeelandă a preluat conducerea după pauză, prin acelaşi Just (54), atacantul scoţienilor de la Motherwell marcând după o combinaţie cu acelaşi Wood.

Iranul a egalat prin Mohebbi, cu o lovitură cu capul de la 8 metri

Iranul a egalat prin Mohebbi (64), cu o lovitură cu capul de la 8 metri, la centrarea lui Rezaeian.

Persanii au forţat golul victoriei, dar nu au reuşit să creeze pericol real la poarta lui Crocombe, demn de menţionat fiind şutul lui Ezatolahi (87), de la distanţă, care nu l-a surprins pe goalkeeper.

Au marcat: Ramin Rezaeian (32), Mohammad Mohebbi (64), respectiv Elijah Just (7, 54).

Iranienii vor mai juca în grupă cu Belgia pe 21 iunie şi cu Egiptul pe 27 iunie, în timp ce Noua Zeelandă va întâlni Egiptul în data de 22 iunie şi Belgia pe 27 iunie.

Au evoluat echipele:

Iran: 1. Ali Reza Beiranvand - 23. Ramin Rezaeian, 4. Shoja Khalilzadeh, 19. Ali Nemati, 5. Milad Mohammadi - 6. Saeid Ezatolahi, 14. Saman Ghoddos (3. Ehsan Hajisafi, 65), 8. Mohammad Mohebbi, 17. Arya Yousefi (10. Mehdi Ghayedi, 46) - 20. Shahriyar Moghanloo (11. Ali Alipour, 53), 9. Mehdi Taremi (căpitan; 18. Amirhossein Hosseinzadeh, 80).

Selecţioner: Amir Ghalenoei.

Rezerve neutilizate: 12. Payam Niazmand, 22. Hossein Hosseini - 2. Saleh Hardani, 13. Hossein Kanani, 25. Danial Iri, 7. Alireza Jahanbakhsh, 15. Roozbeh Cheshmi, 16. Mahdi Torabi, 21. Mohammad Ghorbani, 26. AmirmohammadRazaghinia, 24. Dennis Dargahi.

Noua Zeelandă: 1. Maxime Crocombe - 2. Timothy Payne (24. Callan Elliot, 78), 16. Finn Surman, 5. Michael Boxall, 13. Liberato Cacace (19. Benjamin Old, 68) - 6. Joe Bell, 8. Marko Stamenic (4. Tyler Bindon, 90+2) - 11. Elijah Just, 10. Sarpreet Singh (90+2), 20. Callum McCowatt (23. Ryan Thomas, 68) - 9. Christopher Wood (căpitan).

Selecţioner: Darren Bazeley.

Rezerve neutilizate: 12. Alexander Paulsen, 22. Michael Woud - 3. Francis De Vries, 15. Nando Pijnaker, 26. Thomas Smith, 14. Alex Rufer, 25. Lachlan Bayliss, 17. Kosta Barbarouses, 18. Benjamin Waine.

Arbitru: Cesar Ramos; arbitri asistenţi: Alberto Morin, Marco Bisguerra (toţi din Mexic); al patrulea oficial: Yusuke Araki (Japonia);

Arbitru asistent video: Jun Mihara (Japonia).

Arbitru video: Erick Miranda (Mexic); arbitri asistenţi: Fedayi San (Elveţia), Bastian Dankert (Germania) Cartonaşe galbene: Hajisafi (89).

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Și selecţionatele Uruguayului şi Arabiei Saudite au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), luni, pe Miami Stadium, într-un meci din Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada.