Prima mare surpriză de la CM2026. Spania nu a reuşit să învingă Capul Verde

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Spania a produs prima mare surpriză de la Campionatul Mondial 2026.

Selecţionata Spaniei, campioana europeană, şi echipa Capului Verde, o debutantă, au terminat surprinzător la egalitate, 0-0, luni, pe Atlanta Stadium, într-un meci Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada, conform Agerpres.

Spania, una dintre marile favorită la câştigarea trofeului, a dezamăgit în acest meci, pe care l-a abordat cu un joc previzibil, lent, fără inspiraţie, în faţa unei echipe disciplinate, care s-a apăra grupat şi a oferit puţine spaţii.

Joao Paulo, jucătorul echipei FCSB, intrat pe teren în minutul 76, l-a anihilat complet pe starul Lamine Yamal, care a jucat doar din minutul 71 al partidei.

Ibericii şi-au creat ocazii cu dificultate, acestea având în general un grad de periculozitate scăzut.

Pedri a şutat din afara careului fără emoţii pentru Vozinha (15), iar Cucurella a trimis din voleu peste poartă (29).

Cea mai mare ocazie de gol a fost ratată de Ferran Torres care a trimis în bară (39), după care Vozinha a respins reluarea lui Oyarzabal.

Ferran Torres (45) a mai avut o ocazie bună, dar şutul său de la 10 metri a fost apărat de Vozinha. Portarul rechinilor albaştri s-a remarcat şi la lovitura de cap a lui Laporte (45+3).

Oyarzabal (53) şi Fabian Ruiz (56) nu au reuşit să îl învingă pe Vozinha, Laporte (58) a fost imprecis de la distanţă, iar reluarea lui Merino (73), de la 11 metri a fost prinsă Vozinha.

În min. 88, Oyarzabal a fost blocat in extremis de Roberto Lopes la 10 metri.

La una din puţinele acţiuni ofensive ale echipei din arhipelag, Diney Borges (90+1) a trimis cu capul, dar Unai Simon a fost la post.

Ryan Mendes este cel mai selecţionat jucător capverdian, ajungând la 99 de prezenţe în echipa naţională, iar Vozinha a ajuns la 90.

Yamal, la 18 ani şi 337 de zile a devenit al doilea cel mai tânăr jucător al Spaniei la Cupa Mondială, după Gavi.

Spania va juca în continuare cu Arabia Saudită, pe 21 iunie, şi cu Uruguayul, pe 27 iunie, în timp ce capverdienii vor înfrunta Uruguayul pe 22 iunie şi Arabia Saudită pe 27 iunie.