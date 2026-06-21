Atleții români au strălucit la Volos: 8 medalii cucerite la Campionatele Balcanice de atletism

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România a câștigat 8 medalii la Campionatele Balcanice de atletism desfășurate la Volos, în Grecia.

România a cucerit opt medalii, dintre care patru de aur şi patru de argint, la Campionatele Balcanice de atletism desfăşurate sâmbătă şi duminică la Volos (Grecia), a anunţat Federaţia Română de Atletism pe pagina sa de Facebook.

La 400 m feminin, Andrea Mikos şi Ştefania Balint au câştigat aurul, cu 52 sec 26/100, respectiv argintul, cu 52 sec 66/100.

România a avut aur şi argint şi la săritura în lungime feminin, prin Ramona Elena Verman, cu 6,78 m, personal best, respectiv Alina Rotaru-Kottmann, cu 6,64 m.

Alin Alexandru Firfirică a luat aur la disc, cu 63,49 m, o altă medalie de aur fiind adusă de ştafeta mixtă 4x400 m (Andrea Miklos, Ştefania Balint, Mihai Sorin Dringo şi Sorin Alexandru Voinea), cu timpul de 3 min 18 sec 58/100.

Mihai Sorin Dringo a fost medaliat cu argint la 400 m (45.57), iar Andrei Rareş Toader a urcat pe locul doi la greutate (19,95 m).

Jennifer Dossey s-a clasat pe locul al patrulea la triplusalt (13,63 m). Pe patru s-au clasat şi Cristian Gabriel Voicu la 800 m (1:47.89) şi Alin Ionuţ Anton la 110 m garduri (16.86).

David Ştefan Damian a încheiat pe cinci la 400 m garduri (51.03), Anamaria Nesteriuc a fost a şasea la 100 m garduri (13.57), ca şi Mihaela Blaga la 3.000 m obstacole (10:37.80) sau Federica Gabriela Apostol la săritura în înălţime (1,84 m). Sorin Alexandru Voinea a încheiat pe locul 7 la 400 m (46.75).

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