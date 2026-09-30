Muraru (PNL), lui Nicușor Dan: Să nu ne dați lecții! Nu vă bazați pe voturile noastre

Inquam Photos / Octav Ganea/ Președintele Nicușor Dan

Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL, îi transmite președintelui Nicușor Dan că partidul nu va vota niciodată un Guvern în jurul PSD.

”Am ascultat scurta declarație a președintelui Nicușor Dan după picarea Guvernului Mureșan și am două rugăminți la dumnealui.

Domnule președinte, vă rog nu ne dați lecții referitoare la consensul partidelor. Să nu mai sugerați că PNL ar trebui să se relaxeze și să accepte vreo desemnare care are până și cea mai mică suspiciune de pesedism. Nu vă așteptați ca Partidul Național Liberal să dea doi bani pe vreo propunere din zona PSD-AUR după ce această alianță toxică a picat un guvern condus de premier liberal și a respins altul, tot liberal. Nu vă bazați pe voturile noastre, nici pentru un premier PSD, nici pentru tehnocrați păpușați și nici pentru alți puciști. Cine știe ce surprize mai pregătiți.

”Nu noi am provocat-o”

A doua rugăminte, domnule președinte, nu ne mai certați spunându-ne că ar trebui să întoarcem fața către alegători și să terminăm cu această criză pe care, culmea, nu noi am provocat-o. Cereți asta pesediștilor, nu nouă. Nu sunteți în situația de a cere astfel de socoteli, în condițiile în care sondajele care măsoară încrederea în dumneavoastră nu arată bine deloc. Noi, PNL, suntem dispuși să ne întoarcem la alegători, dacă așa va trebui, cu demnitate și curaj” transmite Alexandru Muraru, printr-o postare pe Facebook la care adaugă o imagine cu Marcel Ciolacu și Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că testul pentru Guvernul Mureșan din Parlament a fost un ”pas necesar ca fiecare dintre noi să înțelegem că e nevoie de consens în politică. Majoritatea este despre consens”. El a anunțat că partidele parlamentare vor fi convocate luni la Palatul Cotroceni și tot luni va veni cu o desemnare.

Cine va fi următorul premier desemnat?

Sorin Grindeanu, președintele PSD, așa cum a mai anunțat, este pregătit să formeze guvernarea. Înainte de desemnarea lui Siegfried Mureșan, acesta anunțase, în repetate rânduri, că poartă negocieri, fiind aproape de o majoritate parlamentară, chiar și fragmentată.

Siegfried Mureșan invoca, însă, într-un interviu pentru Televiziunea Română, posibilitatea unui premier tehnocrat, ca fiind următoarea alegere a lui Nicușor Dan. Astăzi, pentru DCNews, și profesorul Cristian Pîrvulescu lansează acest scenariu, în care președintele va face, în sfârșit, ceea ce-și dorește: va nominaliza un independent. Crin Antonescu, fost lider liberal, sugera numele lui Alexandru Nazare.