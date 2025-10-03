€ 5.0889
Data actualizării: 20:12 03 Oct 2025 | Data publicării: 20:08 03 Oct 2025

China inaugurează ruta rapidă cu Europa prin Arctica! Se parcurge în doar 18 zile. De ce ar putea să fie un dezastru
Autor: Tiberiu Vasile

pedro-sanchez--premierul-spaniei-ue-si-china-ar-trebui-sa-evite-razboiul-comercial_23470200 Sursa Foto: FreePik
 

China a deschis prima rută comercială de containere prin Oceanul Arctic, scurtând transportul către Europa la doar 18 zile, însă experții avertizează asupra riscurilor.

China a deschis recent o rută comercială de transport maritim prin Oceanul Arctic, o premieră care leagă direct porturile chinezești de Europa traversând apele înghețate ale Rutei Maritime Nordice. Prima navă care a parcurs acest traseu, Istanbul Bridge, a părăsit la sfârșitul lunii septembrie portul Ningbo-Zhoushan, având ca destinație Marea Britanie. Autoritățile de la Beijing consideră această inițiativă un pas esențial pentru dezvoltarea „Drumului Mătăsii Polar”, însă experții atrag atenția asupra unor riscuri semnificative pentru oameni și mediu.

Avantajele comerciale ale 'Drumului Mătăsii Polar' pentru Beijing

Ruta Maritimă Nordică promite să reducă semnificativ timpul de transport pentru containere către Europa: doar 18 zile, față de peste 40 sau chiar 50 zile prin Canalul Suez și ruta sudică a Africii. În plus, traseul evită zonele afectate de conflicte sau blocaje logistice, precum atacurile rebelilor Houthi în Marea Roșie sau efectele secetei asupra Canalului Panama.

Oficialii chinezi descriu proiectul drept o „descoperire foarte importantă” care va permite ca mărfurile să ajungă în Europa la timp pentru sezonul de Crăciun. Beijingul speră să transforme această cale într-un coridor comercial stabil, cu beneficii economice și geopolitice majore. Pentru China, succesul ar consolida statutul de putere arctică legitimă și ar oferi un avantaj strategic față de SUA și Europa. „Ar reprezenta o expertiză polară extraordinară și o schimbare radicală în comerțul global”, a declarat analista Elizabeth Buchanan.

Riscuri majore într-un mediu extrem

Deși mult mai rapidă decât rutele tradiționale, navigația prin Arctica aduce cu sine pericole serioase. Temperaturile extreme, întunericul prelungit, ceața densă și ghețurile neașteptate pot bloca sau avaria navele.

„Nu este o întrebare de dacă, ci de când va avea loc un accident major”, avertizează Humpert. În condițiile lipsei infrastructurii adecvate pentru salvare și intervenție în caz de poluare, pericolele devin mult mai ridicate: orice scurgere de petrol ar persista în apele înghețate pentru perioade îndelungate, provocând daune severe ecosistemului marin.

Andrew Dumbrille, expert al Clean Arctic Alliance, trage un semnal de alarmă privind utilizarea păcurei grele, un tip de combustibil extrem de poluant. „Produce carbon negru, care se depune pe gheață și accelerează topirea”. În ciuda reglementărilor, numeroase nave continuă să folosească acest combustibil. În plus, zgomotul navelor și riscul coliziunilor reprezintă amenințări serioase pentru fauna arctică, inclusiv pentru balene.

Occidentul evită, China investește

Marile companii occidentale de transport maritim evită ruta arctică, considerând-o periculoasă și dăunătoare mediului. De exemplu, Mediterranean Shipping Company, liderul mondial în domeniu, a declarat că nu va expedia marfă prin Rutele Nordului. În schimb, China percepe această cale ca pe o șansă strategică și economică, consolidând parteneriatul cu Rusia. „Întrebarea de un milion de dolari este: se poate face în siguranță? Se poate face profitabil? China crede că da”, subliniază Humpert.

Pentru autoritățile de la Beijing, avantajele sunt enorme: acces rapid, relativ sigur și eficient către piețele europene. În același timp, impactul asupra mediului global ar putea fi devastator, conform CNN.

