Fost premier, diagnosticat cu cancer
Data publicării: 23:48 24 Noi 2025

Fost premier, diagnosticat cu cancer
Autor: Iulia Horovei

david cameron cancer prostata Fost premier, diagnosticat cu cancer. Rol ilustrativ. Sursa foto: freepik
 

Fostul prim-ministru britanic a dezvăluit că a fost tratat pentru cancer de prostată, evidențiind importanța testării și conștientizării acestei boli la bărbați.

Fostul prim-ministru britanic David Cameron, în vârstă de 59 de ani, a anunțat că a fost tratat pentru cancer de prostată, potrivit BBC.

Soția sa, Samantha, l-a convins să meargă la un control după ce au ascultat la radio un interviu BBC cu antreprenorul Nick Jones, care militează pentru testarea mai frecventă a bărbaților, fiind el însuși diagnosticat cu această boală, a declarat el pentru The Times.

Fostul premier a făcut un test PSA (antigen specific prostatic) la începutul acestui an, iar rezultatul a fost ridicat. Au urmat un RMN și o biopsie, iar ulterior a fost tratat prin terapie focală - o metodă ce vizează zona tumorală folosind, printre altele, unde cu ultrasunete pentru a distruge celulele canceroase.

Cancerul de prostată este cel mai frecvent tip de cancer la bărbații din Marea Britanie, fiind diagnosticate anual circa 55.000 de cazuri.

Problemele testului PSA

Testul PSA detectează proteine asociate cancerului de prostată, însă acuratețea sa este limitată. Un nivel ridicat de PSA, precum în cazul lui Cameron, nu indică mereu cancer - poate crește și din cauza infecțiilor, de exemplu.

El a explicat că dorește să își folosească experiența pentru a sprijini apelul organizației Prostate Cancer Research, unde Nick Jones este administrator, de a introduce testarea pentru bărbații cu risc ridicat. Boala afectează în special vârstnicii, în special bărbații de peste 75 de ani, și este mai frecventă la bărbații de culoare. La cei sub 50 de ani apare rar.

Cameron a admis că nu îi este ușor să vorbească despre probleme personale de sănătate, însă consideră că este important să o facă, subliniind că „bărbații nu sunt prea buni la a discuta despre sănătate” și tind să amâne consultările medicale. El a mai spus că s-ar fi simțit vinovat dacă nu și-ar fi făcut publică experiența, întrucât investigațiile efectuate l-au ajutat să afle la timp că ceva nu era în regulă și să intervină pentru a se trata.

În prezent, în Marea Britanie nu există un program național de screening pentru cancerul de prostată, din cauza îngrijorărilor legate de fiabilitatea testului PSA. Bărbații peste 50 de ani pot solicita voluntar testul, însă acesta detectează multe forme de cancer care nu ar necesita tratament și poate rata altele care ar necesita intervenție. De asemenea, poate genera anxietate și investigații inutile pentru bărbații la care un PSA crescut nu ar fi cauzat niciodată probleme.

Dezbaterea privind introducerea screeningului

Declarația fostului prim-ministru britanic apare chiar înainte ca Comitetul Național pentru Screening (NSC-National Screening Committee) din Marea Britanie să decidă dacă există suficiente dovezi pentru a recomanda un program național de screening. Ulterior, guvernul ar urma să decidă dacă va implementa recomandarea.

Nick Jones a descris această perioadă drept „o săptămână crucială”, întrucât NSC analizează costurile și beneficiile. El a îndemnat comitetul, într-un interviu pentru BBC Radio 4, să aprobe cel puțin un program pilot adresat bărbaților de culoare și celor cu antecedente familiale, cu intenția de a extinde testarea în viitor.

Jones a explicat că a vorbit inițial despre propria experiență întrucât s-a simțit norocos că a supraviețuit și dorește ca mai mulți bărbați să aibă aceeași șansă.

Săptămâna trecută a fost lansat în Marea Britanie un amplu studiu privind screeningul pentru cancerul de prostată, cu scopul de a identifica cea mai eficientă metodă de detectare, comparativ cu practicile curente din NHS, care includ teste de sânge și biopsii. Studiul este finanțat împreună de Prostate Cancer UK și de Institutul Național pentru Cercetare în Sănătate și Îngrijire (National Institute for Health and Care Research).

Cancerul de prostată, cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat în Marea Britanie

Chiara De Biase, director în cadrul Prostate Cancer UK, l-a felicitat pe Cameron pentru că a vorbit public despre problema sa și astfel contribuie la creșterea gradului de conștientizare, subliniind că anual mor 12.000 de bărbați din cauza unei boli tratabile și că este necesară o schimbare, întrucât cancerul de prostată este singurul tip major de cancer fără program de screening.

Conform Prostate Cancer UK, aproximativ unul din opt bărbați dezvoltă cancer de prostată pe parcursul vieții, iar acest tip de cancer a depășit cancerul mamar ca cel mai frecvent diagnosticat în Marea Britanie.

Anul trecut, ciclistul scoțian Chris Hoy a cerut ca bărbații tineri să fie testați mai des, după ce a fost el însuși diagnosticat. Hoy, în prezent în vârstă de 49 de ani, are cancer avansat, extins la oase, considerat terminal, descoperit în urma unei scanări de rutină efectuate pentru o durere de umăr. Într-un interviu pentru BBC, el a descris diagnosticul drept „cel mai mare șoc al vieții”, spunând că perspectiva lui asupra vieții s-a schimbat radical și că este mai recunoscător pentru fiecare zi.

