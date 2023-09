Alimentele care îți păstrează pielea tânără. Nu costă o avere, dar fac minuni

Primul dintre acestea este peştele gras. Acizii graşi omega-3, care se găsesc în somon, macrou, hamsii, hering şi sardine, susţin bariera naturală de protecţie a pielii, o hidratează şi previn apariţia liniilor fine şi a ridurilor. Un alt aliment despre care Trotman susţine că este benefic pentru piele este avocado. Specialistul a subliniat că fructul conţine grăsimi mononesaturate, care fac pielea hidratată şi suplă.

"Avocado este bogat în vitamina E - un antioxidant care ajută la protejarea pielii de efectele nocive ale mediului", a adăugat expertul.

Pentru a păstra aspectul tineresc al tenului, nutriţionistul recomandă includerea cartofilor dulci în meniu. Carotenoizii care dau cartofului dulce culoarea portocalie fac pielea strălucitoare, iar beta-carotenul din compoziţia sa favorizează reînnoirea celulară, scrie Rador citând dariknews.bg. În plus, consumul de fructe, nuci şi seminţe bogate în vitamine şi minerale ajută la combaterea îmbătrânirii organismului.

"Seminţele de in sunt deosebit de bogate în acid alfa-linolenic, un tip de acid gras omega-3 care poate îmbunătăţi aspectul pielii în timp", a menţionat Sophie Trotman.

De ce să te dai ziua cu cremă de noapte

Și poți veni și cu un ajutor cosmetic, pe lângă produsele mai sus enumerate.

"Iată un prim truc: să folosim ziua crema de noapte. Este un mega truc. Și voi explica cum explic eu la școală. Când este frig afară cu siguranță toată lumea a experimentat măcar o dată, în copilărie, nu știu, să pună ceva la uscat afară iarna. Pot să fie pantaloni din denim, geci sau o haină din piele, orice alt material, îngheață, că le punem la uscat ude și dacă este ger îngheață, devin casante. Deci poate să fie și blugul cel mai rezistent, dacă dai cu el de pământ se face țăndări.

Așa se întâmplă și cu tenul. Mergi pe afară, de la metrou până acasă, distanțe relativ scurte, nu trebuie să stai o zi la ski ca să îți înghețe fața. Și intri în casă la cald, deja există șocul termic de la cald la frig. Dacă facem greșeala să ne suflăm nasul său să ne apăsăm pe față, apare exact efectul ăla ca sarea. Dacă am în piele ceva care conține apă, să zicem un fond de ten hidratant sau prea hidratant, sau o cremă de zi care este hidratantă, și este bine că e hidratantă, dar nu când temperaturile sunt sub zero grade, locul ăla pe care îl apăsăm devine casant.

Pe loc, poate că nu vedem nimic, dar în timp, adică a doua zi, a treia zi putem să ne așteptăm la o degradare, adică să vedem o zonă înroșită, să se instaleze o cuperoză, să vedem un vas de sânge mai prezent și multe alte iritații, disconfort, deci nu este plăcut. Este bine să folosim produse emoliente, cremoase, așa cum este crema de noapte", spunea Mirela Vescan, în cadrul emisiunii Mi-Th influencer.

