€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Stiri Șeful diplomației ungare, acuzații la adresa Kievului: Continuă să încalce limitele
Data actualizării: 15:48 21 Ian 2026 | Data publicării: 15:23 21 Ian 2026

Șeful diplomației ungare, acuzații la adresa Kievului: Continuă să încalce limitele
Autor: Elena Aurel

peter-szijjarto-1_83366700 Péter Szijjártó

Ministrul de Externe maghiar a declarat că Ucraina continuă să încalce limitele prin convocarea ambasadorului Ungariei.

Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev, a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, adăugând că, atât timp cât Ungaria are un "guvern suveran şi patriotic", nu va trimite banii contribuabililor săi vecinului său din nord-est, relatează MTI şi Agerpres.

Szijjarto a declarat, în timpul unei şedinţe de cabinet, că ambasadorul ungar a fost convocat de Kiev după ce Budapesta a afirmat că nu va contribui la "irosirea viitorului tinerilor ungari" acceptând să trimită bani în Ucraina.

El a menţionat că această decizie a avut loc după lansarea de către Ungaria a unei "petiţii naţionale" împotriva planului UE de a aloca 800 de miliarde de dolari Ucrainei.

"Considerăm că aceasta este o ingerinţă flagrantă în afacerile interne ale Ungariei", a declarat ministrul.

"Este treaba noastră, aici, în Ungaria, să decidem cum sunt cheltuiţi banii cetăţenilor noştri. Nu vom fi de acord ca banii contribuabililor ungari să fie trimişi în Ucraina. Acei bani aparţin Ungariei, pentru a dezvolta Ungaria şi pentru a sprijini familiile ungare", a mai spus el.

El a promis că va continua cu petiţia, indiferent de protestele Kievului sau de alte convocări ale ambasadorului său.

VEZI ȘI: Karol Nawrocki, discurs electrizant la Davos: SUA rămân cel mai important aliat al Poloniei / Precizări despre viitorul NATO, Groenlanda și războiul din Ucraina

Szijjarto acuză Ucraina de politici anti-magiare în Transcarpatia

Szijjarto a criticat, de asemenea, anunţul Kievului că va restricţiona călătoriile oficialilor ungari în Transcarpatia, numind-o "o altă mişcare anti-maghiară" care încalcă valorile şi regulile europene, vizând legăturile dintre guvernul ungar şi comunitatea etnică maghiară.

"Totuşi, Bruxellesul vrea să aducă Ucraina în Uniunea Europeană în pofida tratamentului dur aplicat minorităţilor naţionale şi a încercărilor de a restricţiona contactul cu acestea", a adăugat el.

"Ucraina poate continua să încalce limitele, dar atât timp cât există un guvern suveran şi patriotic la Budapesta, banii contribuabililor ungari nu vor fi trimişi pentru a finanţa Ucraina", a spus Szijjarto.

VEZI ȘI: Victorie de etapă a fermierilor europeni: Acordul UE - Mercosur, trimis la CJUE

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

peter szijjarto
ungaria
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Merz critică votul din Parlamentul European și cere aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur
Publicat acum 18 minute
Ce au pățit două românce în Bali: „Nu mergeți la poliție că nu o să facă nimic”
Publicat acum 19 minute
Starmer îi răspunde lui Trump: „Nu voi ceda” în privința Groenlandei
Publicat acum 28 minute
Gabriela Ruse,  în turul trei la Australian Open. Suma uriașă pe care a câștigat-o românca
Publicat acum 28 minute
Intervenție ISU la metrou: o femeie a fost extrasă de sub o garnitură în stația Constantin Brâncoveanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 1 minut
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close