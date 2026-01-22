Tragedie pe gheață la Giurgiu: un bărbat a murit, zeci de oameni au ajuns la spital din cauza poleiului

Un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din municipiul Giurgiu a decedat joi, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, după ce a fost găsit inconştient pe stradă, pe gheaţă, iar alte 31 de persoane au ajuns la spital cu traumatisme prin cădere, oraşul aflându-se sub cod galben de precipitaţii mixte şi polei.

31 de oameni au mers la UPU după ce au căzut pe gheață

"Ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a formării gheţii astăzi, la UPU s-au prezentat 31 de persoane care au suferit traumatisme prin cădere, respectiv 10 fracturi, 14 entorse, 7 luxaţii. Toate cazurile au fost cauzate de alunecarea pe suprafeţe acoperite cu gheaţă", se arată într-un comunicat de presăm de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Mihaela Raţă, a declarat, pentru Agerpres, că joi a fost înregistrat şi un deces însă, deocamdată, acesta este un caz medico-legal.

"Un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a fost adus din stradă şi facem precizarea că personalul SAJ ne-a menţionat în fişa de urgenţă prespitalicească că persoana respectivă a fost găsită căzută în stradă, pe gheaţă, inconştientă. Acesta este deocamdată un caz medico-legal", a declarat, pentru Agerpres, directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Mihaela Raţă.

Cum a căzut bărbatul pe gheață

Conform unor surse apropiate cercetărilor, bărbatul, de 64 de ani, aștepta autobuzul, într-o stație, pentru a pleca la muncă, însă i s-ar fi făcut rău. El s-a sprijinit de un indicator rutier şi a căzut pe gheaţă.

"Bărbatul ar fi decedat la spital, nu în stradă, încă nu ştim dacă i s-a făcut rău din cauza unor afecţiuni sau, pur şi simplu, a alunecat pe gheaţă. Trupul acestuia a fost dus la autopsie şi abia în zilele următoare, potrivit raportului medico-legal, ne putem pronunţa cu privire la cauzele decesului acestuia", au spus, pentru Agerpres, surse apropiate anchetei.

Giurgiu, sub cold galben de precipitații mixte și polei

Judeţul Giurgiu s-a aflat, joi, sub cod galben de precipitaţii mixte şi polei. La propunerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu, cursurile pentru toate unităţile şcolare din judeţ au fost suspendate pentru după-amiaza zilei de joi, din cauza poleiului.

