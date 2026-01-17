€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Şoferiţă din Brăila, la un pas de tragedie. O bucată de gheaţă zburată de pe o autoutilitară i-a spart parbrizul. "Legea nu e hotărâtă"
Data publicării: 22:42 17 Ian 2026

EXCLUSIV Şoferiţă din Brăila, la un pas de tragedie. O bucată de gheaţă zburată de pe o autoutilitară i-a spart parbrizul. "Legea nu e hotărâtă"
Autor: Florin Răvdan

Parbriz spart de gheaţă Foto: Captură video IPJ Brăila

O şoferiţă din Brăila a avut parte de spaima vieţii ei pe şoseaua dig care leagă Brăila de Galaţi. O bucată de gheaţă venită de pe plafonul unei autoutilitare i-a spart parbrizul.

 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a comentat marţea trecută la DC Conducem exact astfel de incidente şi de cazuri, în care şoferii nu îşi deszăpezesc complet maşinile înainte de a porni la drum. 

Concret, în cazul de la Brăila, gheaţa a intrat prin parbriz şi a ieşit prin lunetă. Şoferiţa era singură în maşină şi doar norocul a făcut ca incidentul să se soldeze doar cu pagube materiale. 

"Din păcate, legea la noi nu este hotărâtă. Adică legiuitorii. În sensul că atunci când a apărut obligativitatea centurii de siguranţă, a apărut doar în faţă şi în afara localităţii. Abia apoi în localitate, şi mai târziu şi pe banchetele din spate. Pe urmă, când a apărut obligativitatea luminilor de întâlnire, prima dată a fost doar în afara localităţii. Regula fermoarului stă de vreun an prin Parlament. 

Din acest punct de vedere, eu cred că ar trebui să fie lege, mai ales în România, încât dacă ai zăpadă pe maşină să fii sancţionat. Pentru că eşti pericol pentru alţii. Dacă de pe maşina mică singurul pericol e să plece o bucată de zăpadă şi să nu mai aibă vizibilitate cel din spate, când vorbim de camioane avem o mare problemă. Cred că toţi am văzut camioane, mai ales alea cu prelată, de pe care pleacă sloiuri de gheaţă. Şi fac asta mai ales în primii kilometri parcurşi. Acel sloi de gheaţă e pericol, dacă loveşte un pieton îl omoară, dacă loveşte o maşină îi sparge geamul. Şi ar trebui, din punctul meu de vedere, să existe o lege, dar şi o regulă de bun simţ. Nu poţi pleca cu maşina aşa, iar ceilalţi să dea drumul la ştergătoare. Nu e în regulă! 

Pe urmă, dacă nu cureţi foarte bine geamurile, stopurile, farurile, nu ai vizibilitate şi nu te faci vizibil. Dar trebuie să vină şi legea aici. Pentru că dacă ai zăpada de doi metri pe plafon şi te opreşte poliţistul, nu are ce să îţi facă", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

În cazul de la Brăila,  "în urma cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat autoutilitara implicată, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun", transmite IPJ Brăila.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

parbriz spart
masina deszapezita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Liderii europeni îi răspund lui Trump, după anunţul legat de tarife suplimentare pentru ţările care susţin Danemarca şi Groenlanda
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Şoferiţă din Brăila, la un pas de tragedie. O bucată de gheaţă zburată de pe o autoutilitară i-a spart parbrizul. "Legea nu e hotărâtă"
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Rapid, din nou prima în Superligă. Victorie în primul meci oficial din 2026
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Liderii din America de Sud, primele declaraţii după semnarea acordului UE-Mercosur
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Renate Reinsve, cea mai bună actriţă europeană
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close