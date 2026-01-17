Şoferiţă din Brăila, la un pas de tragedie. O bucată de gheaţă zburată de pe o autoutilitară i-a spart parbrizul. "Legea nu e hotărâtă"

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a comentat marţea trecută la DC Conducem exact astfel de incidente şi de cazuri, în care şoferii nu îşi deszăpezesc complet maşinile înainte de a porni la drum.

Concret, în cazul de la Brăila, gheaţa a intrat prin parbriz şi a ieşit prin lunetă. Şoferiţa era singură în maşină şi doar norocul a făcut ca incidentul să se soldeze doar cu pagube materiale.

"Din păcate, legea la noi nu este hotărâtă. Adică legiuitorii. În sensul că atunci când a apărut obligativitatea centurii de siguranţă, a apărut doar în faţă şi în afara localităţii. Abia apoi în localitate, şi mai târziu şi pe banchetele din spate. Pe urmă, când a apărut obligativitatea luminilor de întâlnire, prima dată a fost doar în afara localităţii. Regula fermoarului stă de vreun an prin Parlament.

Din acest punct de vedere, eu cred că ar trebui să fie lege, mai ales în România, încât dacă ai zăpadă pe maşină să fii sancţionat. Pentru că eşti pericol pentru alţii. Dacă de pe maşina mică singurul pericol e să plece o bucată de zăpadă şi să nu mai aibă vizibilitate cel din spate, când vorbim de camioane avem o mare problemă. Cred că toţi am văzut camioane, mai ales alea cu prelată, de pe care pleacă sloiuri de gheaţă. Şi fac asta mai ales în primii kilometri parcurşi. Acel sloi de gheaţă e pericol, dacă loveşte un pieton îl omoară, dacă loveşte o maşină îi sparge geamul. Şi ar trebui, din punctul meu de vedere, să existe o lege, dar şi o regulă de bun simţ. Nu poţi pleca cu maşina aşa, iar ceilalţi să dea drumul la ştergătoare. Nu e în regulă!

Pe urmă, dacă nu cureţi foarte bine geamurile, stopurile, farurile, nu ai vizibilitate şi nu te faci vizibil. Dar trebuie să vină şi legea aici. Pentru că dacă ai zăpada de doi metri pe plafon şi te opreşte poliţistul, nu are ce să îţi facă", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

În cazul de la Brăila, "în urma cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat autoutilitara implicată, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun", transmite IPJ Brăila.