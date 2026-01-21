Un apartament s-a transformat "într-un palat de gheață", după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie - VIDEO

Un apartament din Quebec, Canada, a fost poreclit „castelul de gheață” după ce un chiriaș a oprit încălzirea ca să facă economie cât timp era plecat de acasă, iar țevile de apă s-au spart.

Vremea geroasă a făcut ca țevile să explodeze, apa s-a extins prin toată casa, iar apoi, din cauza frigului, a înghețat.

„Este apă în tavane, în pereți, peste tot. Mucegaiul va crește. om demonta, usca și reconstrui conform a ceea ce este acoperit de asigurare”, a declarat Jacques Nault, proprietarul clădirii, scrie CTV News.

El spune că nu a mai auzit niciodată de o situație atât de gravă. Potrivit acestuia, s-a ajuns la asta din cauza faptul că, din cauza creșterii costului vieții, unii chiriași încearcă să economisească electricitate oprind încălzirea atunci când nu sunt acasă, de exemplu atunci când pleacă în vacanță.

„Totul este scump. Costul vieții este din ce în ce mai mare. Oamenii vor să economisească bani. Pentru ei, încălzirea nu contează prea mult. Dacă nu sunt acasă, își spun: "Hai să reducem costurile cu electricitatea". Nu cred că este o modalitate bună de a economisi bani”, a spus el.

Se pare că chiriaș al castelului de gheață nu mai locuia în apartament de câteva luni și nu mai plătea chirie. El a fost evacuat oficial luni, 5 ianuarie.

Nault explică faptul că locuința face parte dintr-un triplex, iar situația cu gheață a fost descoperită în timpul unei vizite la o unitate vecină. Celelalte două case care completează triplexul nu au fost afectate.