€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Stiri Un apartament s-a transformat "într-un palat de gheață", după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie - VIDEO
Data actualizării: 17:09 21 Ian 2026 | Data publicării: 16:42 21 Ian 2026

Un apartament s-a transformat "într-un palat de gheață", după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie - VIDEO
Autor: Doinița Manic

apartament inghetat Imagine cu apartamentul care a înghețat după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie. Foto: Captură video CTV News

Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart.

Un apartament din Quebec, Canada, a fost poreclit „castelul de gheață” după ce un chiriaș a oprit încălzirea ca să facă economie cât timp era plecat de acasă, iar țevile de apă s-au spart.

Vremea geroasă a făcut ca țevile să explodeze, apa s-a extins prin toată casa, iar apoi, din cauza frigului, a înghețat.

„Este apă în tavane, în pereți, peste tot. Mucegaiul va crește. om demonta, usca și reconstrui conform a ceea ce este acoperit de asigurare”, a declarat Jacques Nault, proprietarul clădirii, scrie CTV News.

El spune că nu a mai auzit niciodată de o situație atât de gravă. Potrivit acestuia, s-a ajuns la asta din cauza faptul că, din cauza creșterii costului vieții, unii chiriași încearcă să economisească electricitate oprind încălzirea atunci când nu sunt acasă, de exemplu atunci când pleacă în vacanță.

„Totul este scump. Costul vieții este din ce în ce mai mare. Oamenii vor să economisească bani. Pentru ei, încălzirea nu contează prea mult. Dacă nu sunt acasă, își spun: "Hai să reducem costurile cu electricitatea". Nu cred că este o modalitate bună de a economisi bani”, a spus el. 

Se pare că chiriaș al castelului de gheață nu mai locuia în apartament de câteva luni și nu mai plătea chirie. El a fost evacuat oficial luni, 5 ianuarie.

Nault explică faptul că locuința face parte dintr-un triplex, iar situația cu gheață a fost descoperită în timpul unei vizite la o unitate vecină. Celelalte două case care completează triplexul nu au fost afectate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

apartament
gheata
frig
caldura
economie
electricitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Concurs de caligrafie, organizat în Ziua Scrisului de Mână, 23 ianuarie
Publicat acum 7 minute
Încă un caz îngrozește România: Mario, 15 ani, a fost ucis de prietenii lui cu toporul. L-au îngropat și au tăiat o găină, justificând sângele
Publicat acum 20 minute
A furat adidași de 200 de lei, dar apoi a plătit scump: Curtea de Apel Cluj, verdict pentru un hoț recidivist
Publicat acum 24 minute
Câte proteine trebuie să consumăm zilnic, potrivit noilor recomandări. Mihaela Bilic: Ne întoarcem la o normalitate!
Publicat acum 27 minute
Criza locuințelor în UE se adâncește din cauza prețurilor record: 4 din 10 români trăiesc în spații supraaglomerate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 0 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close