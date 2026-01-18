€ 5.0894
DCNews Stiri Internațional 200.000 de gospodării, fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie
Data publicării: 11:56 18 Ian 2026

200.000 de gospodării, fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie
Autor: Giorgi Ichim

electricitate Electricitate. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene.

 

"În urma unui atac inamic asupra infrastructurilor energetice din regiune, o mare parte din regiunea Zaporojie a fost lăsată fără curent electric", a anunţat pe Telegram Evgheni Baliţki, care guvernează zonele ocupate de Rusia în acest teritoriu.

Potrivit lui Baliţki, 213.000 de abonaţi şi 386 de localităţi din regiunea Zaporojie sunt în prezent lipsiţi de electricitate în urma acestui atac, au anunţat duminică autorităţile instalate de Moscova, informează AFP, potrivit Agerpres.

Guvernatorul instalat de Moscova în regiunea vecină Herson, Vladimir Saldo, a raportat în seara zilei de sâmbătă bombardarea de către Ucraina a unei substaţii electrice care a tăiat curentul în 14 oraşe şi 450 de sate. Ulterior, el a anunţat că alimentarea cu curent electric a fost restabilită după lucrări de reparaţie de urgenţă.

Rusia şi-a înmulţit la rândul său în ultimele luni loviturile masive asupra reţelei energetice ucrainene, provocând pene de curent şi de termoficare de amploare.

Această situaţie l-a determinat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să declare "stare de urgenţă" în acest sector şi să ordone majorarea importurilor de electricitate ale ţării.

"Situaţia în sectorul energetic rămâne dificilă, însă noi facem tot posibilul pentru a restabili toate serviciile în cel mai scurt timp posibil", a declarat Zelenski duminică dimineaţa.

Potrivit forţelor aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat în timpul nopţii 201 de drone, dintre care 167 au fost doborâte. Două persoane au fost ucise, potrivit lui Zelenski.

Ministerul Apărării rus a raportat la rândul său că a doborât 63 de drone ucrainene în timpul nopţii, un atac care a făcut mai mulţi răniţi, potrivit autorităţilor locale.

ucraina
moscova
zaporojie
Comentarii

