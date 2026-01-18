€ 5.0894
Stiri

DCNews Stiri Pericol major pe şosele, în această perioadă. Titi Aur: Este duşmanul numărul 1 al şoferilor
Data actualizării: 18:07 18 Ian 2026 | Data publicării: 16:49 18 Ian 2026

EXCLUSIV Pericol major pe şosele, în această perioadă. Titi Aur: Este duşmanul numărul 1 al şoferilor
Autor: Dana Mihai

sofer care conduce iarna Sofer care conduce iarna. foto: freepik.com

Expertul în conducere defensivă Titi Aur atrage atenția că, deși iarna aduce mai multe tamponări ușoare din cauza vitezei reduse, cele mai grave accidente apar atunci când carosabilul este uscat.

 

"În perioada aceasta cu gheață și polei nu sunt accidente foarte grave, pentru că viteza de deplasare este mai mică. Toată lumea merge mai timid un pic, dar sunt mai multe tamponări. Mi-am adus aminte de vorba domnului Diniță, când era director la circulație, a ieșit și a zis că dacă se pune zăpada de 1 metru nu mai avem accidente, morți și răniți. Chiar dacă rămân înzăpeziți, că se tamponează, că-și mai julesc bara, dar măcar scade numărul de morți. Asta era perioada când aveam 3.000 de morți pe an.

Citește și: Cât timp poți folosi anvelopele de iarnă fără să-ți pui viața în pericol. Când devin ele periculoase / video

Plecând de la vorba aia, când e zăpadă sunt accidente mai multe, dar tamponări relativ ușoare, mai sunt și cu accidentați, dar nu grav. Când e uscat, vara sau chiar iarna, dar uscat, atunci apar accidentele. De ce? Atunci ai mare încredere, mergi tare și poți scăpa mașina de sub control.

Ce se întâmplă în perioada asta?

În această perioadă trebuie să fim atenți. Dușmanul numărul 1, în perioada asta, în afara de telefonul mobil și altele, este schimbarea de aderență, asta te păcălește cel mai mult. (...) Atunci când ești în jurul temperaturii de 0 grade, ceea ce înseamnă de la -4, -5 grade, la 4, 5 grade, treci prin zone cu gheață și fără gheață, iar de cele mai multe ori nu vezi când intri pe gheață.

Diferența dintre asfaltul umed și gheață este foarte mare, chiar dacă ești sigur că ai anvelope de iarnă, pe gheață acestea nu oferă o aderență semnificativă. Da, e un pic mai bună decât aia de vară, dar pe gheaţă nu înseamnă cine știe ce. Pe zăpadă bătută, da, ai aderență mai bună, dar când intri de pe asfalt umed pe gheață nu contează dacă ai anvelope de iarnă, diferența de aderență este mare", a explicat Titi Aur.

Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
gheata
condus
dcconducem
