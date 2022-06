Kim Kardashian a stricat legendara rochie a lui Marilyn Monroe (imagini în articol)

Un muzeu din SUA se confruntă cu noi critici pentru că i-a permis lui Kim Kardashian să poarte o rochie emblematică care a aparținut lui Marilyn Monroe, după ce noi fotografii au dezvăluit mai multe daune aduse obiectului de vestimentație cu valoare istorică.

Rochia, pe care Kardashian a purtat-o ​​la Met Gala în mai, are acum țesătură întinsă și lipsesc cristale, potrivit istoricilor. Actualul său proprietar, Ripley's Believe It or Not, se confruntă cu critici pentru că nu s-a îngrijit în mod corespunzător rochia fragilă.

Monroe a purtat rochia când i-a cântat ”La mulți ani” președintelui Kennedy în 1962.

Muzeul și Kim Kardashian nu au comentat până acum și nu au răspuns solicitărilor

Scott Fortner, care și-a păstrat închisă propria colecție privată de artefacte Marilyn Monroe, a postat online fotografii despre care a spus că arată daune ”semnificative” după ce rochia a fost împrumutată vedetei de reality TV.

Ripley's Believe It or Not, o franciză de muzee, nu a răspuns solicitărilor repetate de comentarii din partea BBC, nici echipa media a lui Kim Kardashian nu a emis un comunicat. Dar într-un comunicat de presă de luna trecută, Ripley Entertainment Inc. a spus că ”s-a îngrijit pentru a păstra această bucată de istorie”.

Fortner a numit decizia Ripley's de a-i permite lui Kim Kardashian să poarte rochia ca fiind ”iresponsabilă” și motivată de ”publicitate”.

”Când cumperi ceva de o asemenea semnificație, chiar trebuie să te ții de cuvânt pentru a-l proteja și pentru a-l păstra...și în mod clar acest lucru nu s-a întâmplat. Aceasta este o piesă semnificativă a culturii americane, a celebrităților, a culturii politice - este probabil cea mai faimoasă rochie din lume și, cu siguranță, cea mai scumpă. Deci de ce ar permite muzeul să fie purtată, aceasta este într-adevăr întrebarea”, a spus colecționarul pentru BBC.

Rochia a fost cumpărată pentru 4,8 milioane de dolari

Ripley's a cumpărat rochia pentru 4,8 milioane de dolari în 2016, stabilind un record mondial Guinness pentru cea mai scumpă rochie vândută la licitație. Acum se estimează că valorează mai mult de 10 milioane de dolari, spune muzeul.

Împodobită cu peste 6.000 de cristale cusute manual, rochia a fost concepută de apreciatul designer de costume francez Jean Louis. Era atât de strânsă, încât Marilyn Monroe a fost cusută în rochia emblematică.

Kim Kardashian face aluzie la căsătoria cu Pete Davidson

Kim Kardashian a dezvăluit că ar fi interesată să se căsătorească din nou, după ce a mărturisit că este încrezătoare în iubire, în noul episod al emisiunii ei.

Vorbind cu mama ei, Kris Jenner, Simon Huck și Phil Riportella despre logodna lui Kourtney Kardashian cu Travis Barker, co-fondatoarea SKIMS a dezvăluit că speră să se mai căsătorească o dată.

"Cred în iubire. De aceea, sper că va mai fi doar o singură nuntă pentru mine" a declarat înainte de a adăuga: "A patra oară e cu noroc!".

În timp ce conversația a continuat, Kris și Kim au speculat cu privire la momentul în care aceasta se va căsători iar. Kris Jenner a adăugat: „Nu cred că vor aștepta prea mult pentru a se căsători. Dacă ar fi să ghicesc, o vor face rapid", referindu-se la actualul partener al lui Kim, Pete Davidson.

Înainte de a se întâlni cu Pete Davidson, Kim a fost căsătorită și a divorțat de trei ori. Kim și Pete sunt prieteni de ani de zile și au început să se întâlnească după sceneta ei de la Saturday Night Live, în care cei doi s-au sărutat pe ecran. Citește mai multe AICI.

