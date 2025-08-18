Data actualizării: | Data publicării:

Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Instagram Vlad Pascu
Foto: Instagram Vlad Pascu

Curtea de Apel Constanța a amânat pronunțarea deciziei definitive în dosarul lui Vlad Pascu.

Curtea de Apel Constanţa a amânat luni, pentru 21 august, pronunţarea definitivă a sentinţei în dosarul în care Vlad Pascu, şoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri şi a rănit alţi trei în localitatea 2 Mai, a primit în primă instanţă o condamnare de 10 ani de închisoare, scrie Agerpres.

În dimineaţa zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

De asemenea, instanţa a dispus ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700.000 euro familiei tânărului mort în accidentul rutier, 640.000 euro familiei tinerei decedate în accident, precum şi 100.000 euro, 50.000 euro, respectiv 250.000 euro, celor trei tineri răniţi.

Vlad Pascu a atacat decizia judecătoriei în apel, iar avocaţii lui au solicitat o reducere a pedepsei de 10 ani. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată
18 aug 2025, 11:15
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
14 aug 2025, 17:59
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
14 aug 2025, 10:08
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12 aug 2025, 12:35
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
08 aug 2025, 11:54
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege
07 aug 2025, 09:17
Românii care au vândut prin olx, pasibili de evaziune fiscală? De unde ia ANAF informațiile: Mi se pare o nedreptate
06 aug 2025, 17:49
Doi judecători, de 65 și 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze. Care e motivația lor
05 aug 2025, 14:15
România, față în față cu corupția. Doar 2 din cele 26 recomandări GRECO au fost implementate pe deplin de țara noastră
05 aug 2025, 10:53
Val de critici după poziția CSM față de pensia magistraților: Justiția fie trebuie să tacă, fie să-și găsească alt comunicator
04 aug 2025, 23:21
Condamnarea lui Secureanu, anulată de CAB. Dosarul se reia de la zero după 9 ani
04 aug 2025, 20:43
CSM transmite că vor ”decență politică, salarii și pensii europene”: Soluții simpliste, care nu rezolvă problema
04 aug 2025, 17:11
Schimbare de încadrare în dosarul Georgescu. Fostul candidat, făcut complice ca urmare a implicării în planurile grupării Potra
04 aug 2025, 10:27
Furia străzii a ajuns în instanță. 19 persoane, trimise în judecată în dosarul deschis în cazul violenţelor de la sediul BEC după respingerea candidaturii lui Georgescu
01 aug 2025, 16:26
Dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu: 18 inculpați, audiați pentru „răsturnarea ordinii constituționale”
01 aug 2025, 12:47
Un tânăr din Alba, în arest după ce a violat o minoră și a condus fără permis
01 aug 2025, 13:09
Șefa CSM, ”siderată” de Nicușor Dan
31 iul 2025, 15:48
Două mașini incendiate în București: Un bărbat de 63 de ani, reținut de poliție
31 iul 2025, 14:48
CCR, criticată de fostul președinte Augustin Zegrean: De ce spune că reforma lui Bolojan pentru pensiile magistraților va trece și de când ar trebui aplicată
31 iul 2025, 12:48
Ancheta în portul Constanța, anunț de ultim moment al DNA
31 iul 2025, 09:56
CSM respinge reforma Guvernului în domeniul pensiilor de serviciu: „Prim-ministrul nu are competența de a iniția un astfel de demers”
30 iul 2025, 17:44
Avocatul Bărbuceanu, semnal de alarmă: „Punct sensibil în reforma pensiilor. E neconstituțional”
30 iul 2025, 17:22
Anchetă de amploare în sistemul medical: Medici și farmacişti acuzaţi de decontări ilegale de medicamente pentru boli grave
30 iul 2025, 11:06
Percheziții de amploare la suspecți din clanurile Pian și Purcel, acuzați că racolau femei prin metoda "loverboy"
30 iul 2025, 08:38
Cheloo a intrat cu mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului și a făcut scandal. A ieșit pozitiv la drugtest
29 iul 2025, 20:54
Magistrații reacționează la intențiile Guvernului privind vârsta de pensionare
29 iul 2025, 17:54
Scenariu de film: Unde s-ar ascunde criminalul Emil Gânj- surse MAI
28 iul 2025, 19:27
Decizie în justiție pentru Piedone
28 iul 2025, 16:16
Bărbat dat în urmărire internațională pentru furturi de 300.000 euro, reținut de polițiști pe aeroportul din Bacău
28 iul 2025, 14:57
DNA, precizări de ultimă oră despre Anastasiu și șpaga către funcționara ANAF. Răsturnare de situație
26 iul 2025, 16:22
Schimbare de atitudine a Greciei, odată cu extrădarea lui Plahotniuc? Avocatul Bărbuceanu vine cu explicații
26 iul 2025, 16:22
Dosar penal după ce Plahotniuc a fost prins în Grecia cu documente ”românești”. MAI anunță că pașaportul NU era fals
25 iul 2025, 19:25
CSM îi ia apărarea şefului DNA, după cazul Piedone: Agresivitatea limbajului folosit de unii politicieni depăşeşte libertatea de exprimare
25 iul 2025, 14:17
Polițist de la vama Siret, arestat pentru trafic de droguri în colaborare cu o rețea transfrontalieră
25 iul 2025, 14:16
Justiția română se bucură de mai multă încredere decât Guvernul, Parlamentul și presa, arată un studiu european
25 iul 2025, 09:08
”Ați mai auzit așa ceva vreodată? Ferească Dumnezeu”. Diana Tache, șocată de gestul din dosarul lui Piedone: Puteau să-l sune pe Bolojan
24 iul 2025, 20:57
Un adolescent din Târgu Jiu și-a omorât bunica, fiind deja judecat pentru înjunghierea unui coleg de liceu
24 iul 2025, 19:39
TVA-ul la imobiliare crește: Cine plătește diferența și cine poate acționa în instanță
24 iul 2025, 13:07
Se închide dosarul Piedone „datorită” stenogramelor în care apare soția sa? Avocatul Toni Neacșu lămurește controversa zilei
24 iul 2025, 13:44
DNA, anunț după stenogramele din dosarul lui Piedone
24 iul 2025, 10:52
Procurorii îi interzic lui Piedone să conducă ANPC. DNA, anunțul serii: Acuzațiile oficiale
22 iul 2025, 20:59
Piedone a revenit la DNA
22 iul 2025, 17:01
Gafa lui Piedone după perchezițiile DNA
22 iul 2025, 13:26
Piedone, ridicate de DNA de pe Litoral și adus la locuința sa din Bragadiru
22 iul 2025, 08:07
Descinderi acasă la Cristian Popescu Piedone. Șeful ANPC, săltat de procurori / DNA, date oficiale
22 iul 2025, 08:03
Liberă, dar interzisă: Ce NU are voie să facă Elena Udrea. Anul când poate reveni în politică
17 iul 2025, 18:19
CCR respinge contestația lui Nicușor Dan pe legea Vexler pentru combaterea antisemitismului şi xenofobiei: Legea este clară și predictibilă
17 iul 2025, 14:40
Elena Udrea a fost eliberată astăzi! Decizie definitivă
17 iul 2025, 08:24
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat
acum 2 minute
A început perioada de foc pe piața chiriilor. Top: Un complex devine super aproape de metrou după ce s-a făcut linie specială de autobuz
acum 15 minute
Gestiunea deșeurilor în București: lecția Ljubljanei
acum 20 de minute
Marele câștig pentru România, dacă războiul din Ucraina se termină acum. Chirieac, precizări
acum 29 de minute
China. Scăderea producției de ciment, o dovadă a sfârșitului boom-ului din sectorul construcțiilor
acum 32 de minute
De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni
acum 39 de minute
DC Conducem revine. Episod special la Academia Titi Aur
acum 44 de minute
China cere un acord "acceptabil pentru toate părţile" înaintea summitului de la Casa Albă privitor la Ucraina
Cele mai citite știri
pe 17 August 2025
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
pe 17 August 2025
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
pe 17 August 2025
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
pe 17 August 2025
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
pe 17 August 2025
Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel