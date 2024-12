Informații de culise din dosarul lui Horațiu Potra, dezvăluite de comisarul-șef Bogdan Ghebaur: Câți bani avea la el ”mercenarul lui Georgescu”

Purtătorul de cuvânt al Poliției Române, comisarul-șef Bogdan Ghebaur, a făcut declarații cu privire la dosarul lui Horațiu Potra, care ar fi liderul unei grupări de mercenari care a acționat în Africa și care ar face parte din anturajul lui Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale.

„În noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii de la IPJ Ilfov în timp ce își desfășurau activitățile de serviciu au depistat în trafic patru autoturisme în care se aflau 13 persoane și asupra lor au fost găsite obiectele de care vă spuneam, obiecte interzise. Au fost deschise patru dosare penale, două pentru nerespectarea regimului materialelor pirotehnice și două pentru conducerea sub influența substanțelor interzise. Acest lucru a fost urmărit în permanență de Poliția Română prin acțiunile derulate, fie că vorbim de Blocada sau de Riposta în care acesta era scopul, de a scoate din trafic persoane care conduc sub influența substanțelor interzise sau au asupra lor obiecte periculoase”, a declarat comisarul-șef Ghebaur.

Arsenal, descoperit de autorități

„Este vorba despre Potra Horațiu, este un milionar controversat, i s-au făcut percheziții și la mașină. Înțeleg că și fiul său a fost ridicat, de asemenea, de către polițiștii din Capitală. Ce spuneați dumneavoastră și vreau să adaug aceste lucruri despre ce s-a găsit: un pistol, au fost mai multe, dar sunt datele date pe rând de către structurile IGPR, un dispozitiv de împrăștiere gaze iritante cu aspect de pistol și butelie aferentă cu piper, o bucată articol pirotehnic tip petardă, dispozitiv tip box, un topor, cinci cuțite tip briceag, trei cuțite, două lame de cuțit, un baston telescopic și, de asemenea, am văzut și sumele acestea de bani, peste 5000 de dolari și alte sume de bani. S-a făcut cercetarea la fața locului, am văzut că sunt și polițiști de urmă la percheziția acestui domn, Horațiu Potra. Eu am văzut și niște imagini cu el destul de dure, amenințătoare, recent. Ce puteți să ne spuneți din culise? Ați avut sesizări în legătură cu aceste persoane? Înțeleg că veneau spre București. Ce puteți să ne spuneți public în aceste momente despre ceea ce urmau să facă sau ce suspicionați?”, a întrebat jurnalista Laura Duță.

„Vă vorbeam mai devreme de atitudinea proactivă a Poliției Române și de a depista în trafic exact persoane care au asupra lor obiecte interzise, arme, arme albe sau articole pirotehnice. Colegii de la Inspectoratul de Poliție Județean Prahova au oprit în trafic un autoturism în care se aflau două persoane și au găsit bunurile pe care dumneavoastră le-ați menționat și sumele de bani, 25000 de lei, 5000 de dolari și undeva la 560 de mii de lire congoleze. Ulterior acestor verificări amănunțite ale autoturismului și ale persoanelor, acestea au fost conduse la audieri la sediul Inspectoratului, au fost efectuate cercetări suplimentare, cum ați spus și dumneavoastră, cu câini care depistează substanțele interzise pentru a se asigura că nu mai există alte obiecte sau bunuri ascunse în acel autoturism. La finalul acestor cercetări a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore față de unul dintre bărbați, iar cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate întreaga activitate a acestora.

Cercetările sunt în derulare

(...) În momentul de față se efectuează cercetări în cadrul tuturor dosarelor instrumentate, fie că vorbim de dosarul de la Ilfov, de la Brigada Rutieră unde, la fel, și ei au găsit două persoane ce se aflau într-un autoturism, aveau asupra lor o armă cu bile de cauciuc deținută legal, într-adevăr, dar mai aveau și alte obiecte interzise, mai aveau uniformele de care ați vorbit și dumneavoastră, veste antiglonț. Toate aceste activități sunt în derulare, sunt în desfășurare și urmează ca la finalul cercetărilor să se stabilească exact corelarea dintre ele.

(...) Ei nu ar fi singurele persoane care au fost depistate în trafic având asupra lor astfel de obiecte și nu mă refer doar la ziua de ieri. Mă refer, în general, că în permanență polițiștii sunt pregătiți să depisteze astfel de persoane și să ia măsuri împotriva lor pentru ca situațiile să nu escaladeze vreodată pentru că în permanență la anumite alegeri vor exista nemulțumiți, dar unii dintre ei pot avea o reacție poate necugetată și pot apela la astfel de obiecte interzise, iar rolul nostru este să menținem un climat pentru toți oamenii, chiar dacă au nemulțumiri să facă acest lucru într-un mod civilizat pentru că și perchezițiile de care vă aminteam mai devreme, și cele de la Capitală, și de la Ilfov sunt tocmai pentru a menține un climat optim de siguranță publică pentru ca oamenii să își manifeste în mod democratic mulțumirea sau nemulțumirea față de o situație”, a mai transmis comisarul-șef Ghebaur.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Culisele Justiției”, moderată de jurnalista Laura Duță.

