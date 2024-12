Cine sunt cei doi care conduc, de astăzi, CSM

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are un nou președinte și un nou vicepreședinte.

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are o nouă conducere. Judecătoarea Elena-Raluca Costache a fost votată, joi, în funcţia de preşedinte al CSM, iar procurorul Claudiu-Constantin Sandu a fost ales vicepreşedinte al CSM, transmite Agerpres.



CSM are în componenţă 19 membri: nouă judecători şi cinci procurori aleşi de magistraţi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor, doi reprezentanţi ai societăţii civile, aleşi de Senat, şi trei membri de drept - ministrul Justiţiei, preşedintele ICCJ şi procurorul general al României. Mandatul membrilor aleşi este de şase ani, fără posibilitatea reînvestirii.



Potrivit Constituţiei şi Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit.



Conducerea CSM este aleasă prin votul membrilor plenului, iar dacă preşedintele este judecător, vicepreşedintele trebuie să fie procuror şi invers.

Cine este Elena-Raluca Costache

Elena-Raluca Costache a absolvit facultatea de Drept Româno – Americană, de-a lungul a 5 ani. Ea și-a dat licența la Facultatea de Drept din București în 1997. După 6 ani în avocatură, Elena-Raluca Costache a activat ca judecător la Judecătoria Ploiești, iar timp de un deceniu a fost judecător la Curtea de Apel București.

Când a candidat, în 2022, să fie membru CSM, pe vremea când era președinte al Curții de Apel București și câștiga 3800 de euro/lună, noua președintă a CSM declara că ”nivelul actual de salarizare nu reflectă rolul și importanța judecătorului român”. Inspirată de Daniel Grădinaru și Lia Savonea cu acea ocazie, ea considera că avem nevoie de o secție care să investigheze inclusiv judecătorii.

Ea milita pentru un statut al judecătorului și pentru finanțarea instanțelor de către CSM, dar și pentru crearea unui staff, a unei echipe a judecătorului formată din asistent și grefier „care să realizeze activități specifice”.

Cine este Claudiu-Constantin Sandu

Claudiu-Constantin Sandu a fost ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2022, atunci când era prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

El a fost atunci la un pas de revocare. Inspecția Judiciara a propus schimbarea sa de la conducerea Parchetului Tribunalului Brașov pentru nereguli manageriale și numărul mare de achitări încasate în anul 2020 și în primul trimestru al anului 2021. Claudiu-Constantin Sandu a fost salvat însă de Secția pentru procurori a CSM.

În schimb, secția a dispus atunci ca șeful PT Brașov să ia o serie de masuri pentru remedierea deficientelor constatate, iar Inspecția Judiciara să efectueze un nou control, că să verifice dacă procurorul s-a conformat. Hotărârea a fost publicată abia după terminarea alegerilor pentru CSM, astfel că unii dintre procurorii care l-au votat pe Claudiu-Constantin Sandu pentru CSM nu au cunoscut problemele acestuia de la Parchetul Tribunalului Brașov, scrie luju.ro.

Componența Consiliului Superior al Magistraturii





În prezent, Consiliul Superior al Magistraturii este format din judecătorii Daniel Grădinaru - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Denisa-Angelica Stănişor - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Gheorghe-Liviu Odagiu - Curtea de Apel Alba Iulia, Elena Raluca Costache - Curtea de Apel Bucureşti, Ramona Graţiela Milu - Curtea de Apel Braşov, Mihaela-Laura Radu - Tribunalul Bucureşti, Narcis Erculescu - Tribunalul Dâmboviţa, Claudiu-Marian Drăguşin - Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi Vasile-Alin Ene - Judecătoria Ploieşti.



Din CSM fac parte şi procurorii Daniel Horodniceanu - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Emilia Ion - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Bogdan Silviu Staicu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Claudiu Constantin Sandu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi Marioara Cătălina Sîntion - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.



Fănel Mihalcea şi Ioan Sas au fost aleşi de Senat ca membri ai CSM din partea societăţii civile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News