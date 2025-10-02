€ 5.0837
Data actualizării: 18:05 02 Oct 2025 | Data publicării: 17:07 02 Oct 2025

Românii care vor deveni automat rezerviști. Apare și conceptul de „soldat/gradat voluntar în termen”
Autor: Doinița Manic

militar-mort_34002000 Foto: Pixabay
 

Proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare introduce conceptul de "soldat/gradat voluntar în termen".

Guvernul a aprobat un proiect de lege care modifică și completează Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Documentul stabilește cadrul legal prin care cetățenii pot opta, pe timp de pace, să urmeze voluntar serviciul militar activ, printr-un nou concept: „soldat/gradat voluntar în termen”.

Potrivit Executivului, această măsură marchează „o abordare proactivă în diversificarea căilor de formare a rezervei”.

Noul tip de serviciu militar este descris ca „o nouă formă de îndeplinire pe bază de voluntariat a serviciului militar activ pe timp de pace” și se adresează tuturor românilor – bărbați și femei. Singurele condiții sunt ca aceștia să aibă vârste curprinse între 18 și 35 de ani, să aibă domiciliul stabil în țară și să nu fi efectuat anterior alte forme de serviciu militar.

Programul presupune până la patru luni de pregătire militară de bază. Pe durata instruirii, participanții „beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de o soldă lunară aferentă funcţiei de soldat”.

Voluntarii vor primi câte 27.000 de lei la finalizarea cursului

După finalizarea cursului, voluntarii primesc „o indemnizaţie de 3 câştiguri salariale medii brute (aprox. 9.000 lei x 3 luni = 27.000 lei) utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata, sunt luaţi în evidenţă de către centrele militare şi se introduc în rezerva operaţională”.

Executivul subliniază că această formă de instruire „nu va înlocui serviciul militar în calitate de rezervist voluntar, ci vine în completare, ca o formă distinctă”.

Foștii polițiști devin automat rezerviști

Totodată, „în categoria rezervişti se introduc şi cetăţenii români care au avut calitatea de poliţist sau poliţist de penitenciare. Se introduce termenul de 'recrut', pentru a defini cetăţenii care au parcurs procesul de recrutare pentru îndeplinirea serviciului militar, în calitate de militar în termen, şi au fost declaraţi apţi pentru serviciul militar. Această diversificare a opţiunilor de serviciu militar voluntar este esenţială pentru a construi o rezervă de mobilizare mai robustă şi mai adaptabilă la nevoile de securitate actuale şi viitoare”, potrivit comunicatului Guvernului.

Proiectul de lege va fi trimis Parlamentului, cu solicitarea de a fi dezbătut și aprobat în regim de urgență, transmite Agerpres.

soldat
romania
armata
rezervist
