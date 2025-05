De la un „paria”, la „un om incredibil”. Trump îl pune pe un piedestal pe bin Salman: Oh, ce nu fac eu pentru prințul moștenitor!

Marți, președintele Donald Trump l-a lăudat cu entuziasm pe conducătorul de facto al Arabiei Saudite, numindu-l „un om incredibil” și „un tip grozav”, fără să menționeze vreo îngrijorare privind drepturile omului în țară, potrivit Reuters.

„Îmi place foarte mult. Îmi place prea mult”, a spus Trump cu entuziasm, în timp ce camerele fotografiau și mulțimea aplauda la un summit de investiții în Riad, unde președintele american și-a început prima mare vizită externă din al doilea mandat.

Această manifestare de afecțiune față de un lider cu un trecut controversat a reflectat primul mandat al lui Trump, când a creat o alianță cu bin Salman. Relația rămâne ancorată în interese comune: Trump urmărește realizări economice importante și o revitalizare a rolului SUA în regiune, în timp ce bin Salman caută acces la tehnologie avansată, sprijin militar și un aliat puternic în efortul său de a moderniza Arabia Saudită și de a-și afirma conducerea regională.

La summit, Trump a prezentat un acord de apărare în valoare de 142 de miliarde de dolari și un pachet amplu de investiții saudite de 600 de miliarde de dolari care acoperă inteligența artificială, infrastructura și energia.

Legăturile lui Trump cu prințul moștenitor au stârnit critici din partea parlamentarilor americani, a organizațiilor pentru drepturile omului și a analiștilor de politică externă, care au considerat că sunt prioritizate interesele economice în detrimentul drepturilor omului.

Deși bin Salman a negat implicarea în uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi și a subliniat reformele, precum extinderea drepturilor femeilor, ca dovezi de progres, analiștii au declarat că aceste schimbări sunt subminate de represiuni continue împotriva disidenței și a libertăților politice.

Relația lui Trump cu bin Salman este mult mai caldă decât cea a predecesorului său de la Casa Albă. Totuși, și relația lui Biden cu liderul saudit a devenit mai prietenoasă, evoluând de la critici dure inițiale la o cordialitate pragmatică.

În 2019, președintele democrat a promis că va transforma Arabia Saudită într-un „paria” pe scena mondială pentru uciderea lui Khashoggi și pentru istoricul mai larg privind drepturile omului.

Însă realitățile geopolitice, cum ar fi creșterea explozivă a prețurilor la petrol cauzată parțial de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, au evidențiat nevoia de cooperare între Washington și Riad.

Aceasta l-a determinat pe Biden să decidă că este momentul pentru o resetare a relației strategice, iar în iulie 2022 l-a vizitat în cele din urmă pe prințul moștenitor.

Cei doi s-au salutat cu un „fist bump”, gest care a atras unele critici pentru că părea prea prietenos, având în vedere preocupările legate de drepturile omului. Apropiați ai Casei Albe au insistat că gestul a avut rolul de a reduce riscul lui Biden de a contracta COVID-19.

Relațiile s-au îmbunătățit rapid, pe măsură ce administrația sa a lucrat la încheierea unui acord de normalizare a relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel, în schimbul unui acord mai larg de apărare cu SUA. Efortul a fost suspendat de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 și de războiul ulterior din Gaza.

În timpul vizitei lui Trump de marți, prințul moștenitor l-a întâmpinat personal pe președintele american, l-a însoțit pe acesta, iar ulterior s-au plimbar împreună cu o mașină de golf, înainte de un dineu oficial.

Într-un moment ce a subliniat profunzimea legăturii lor personale, Trump a promis că va ridica sancțiunile americane împotriva Siriei – o mișcare dramatică despre care a spus că a venit la cererea lui bin Salman.

„Oh, ce nu fac eu pentru prințul moștenitor”, a spus Trump, în timp ce bin Salman și-a dus mâinile la piept și a condus o ovație în picioare.

I CANNOT think of a greater sign of respect of America: President Trump is given a golf cart ride tour of Al-Turaif from the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman.



They put on the entire thing for him. The Prince is personally driving.pic.twitter.com/x0Ny3nqvGV