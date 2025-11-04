Donald Trump, furios după un material Fox News: "SUA ar putea intra în Nigeria cu armele pregătite"

Președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea unei intervenții militare în Nigeria, după ce a urmărit la bordul avionului prezidențial un reportaj Fox News despre atacurile îndreptate împotriva creștinilor din această țară. Potrivit unor surse citate de CNN, Trump ar fi fost profund afectat de imagini și ar fi cerut imediat mai multe detalii despre situație.

După o oră petrecută urmărind materialul, liderul de la Casa Albă ar fi devenit extrem de iritat și, la scurt timp după aterizarea în West Palm Beach, a publicat un mesaj pe rețeaua sa Truth Social. În postarea respectivă, Trump a afirmat: „Creștinismul se confruntă cu o amenințare existențială în Nigeria” și a acuzat „islamismul radical” de uciderea a mii de oameni. El a anunțat, totodată, intenția de a desemna Nigeria drept „țară care prezintă un motiv de îngrijorare deosebită”, în conformitate cu legislația internațională privind libertatea religioasă.

"Ei ucid un număr record de creștini în Nigeria. Nu vom permite ca asta să continue"

Un oficial de la Casa Albă a confirmat pentru CNN că Trump urmărea subiectul de mai mult timp și că intenționa deja să reacționeze public. În weekendul respectiv, problema a devenit una prioritară pentru președinte, care ar fi discutat chiar cu secretarul apărării despre o eventuală acțiune militară menită să protejeze comunitățile creștine. Trump ar fi transmis, potrivit surselor, că Statele Unite sunt gata „să intre în Nigeria cu armele pregătite” dacă situația o impune.

Persoane din anturajul său au explicat că declarațiile președintelui ar fi avut și scopul de a testa reacția guvernului nigerian. Întrebat ulterior de jurnaliști, în timpul unui zbor spre Washington, dacă are în vedere trimiterea de trupe sau lansarea unor atacuri aeriene, Trump a răspuns ambiguu: „Este posibil. Sunt mai multe opțiuni. Ei ucid un număr record de creștini în Nigeria. Nu vom permite ca asta să continue.”

Declarația a fost făcută la finalul weekendului trecut, petrecut la reședința sa din Florida, marcând una dintre cele mai dure poziții ale lui Trump față de Nigeria de la începutul mandatului său, punctează CNN.

CITEȘTE ȘI: Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, în vizită la Casa Albă. Ce va discuta cu Donald Trump