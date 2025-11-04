€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:12 04 Noi 2025

Donald Trump, furios după un material Fox News: "SUA ar putea intra în Nigeria cu armele pregătite"
Autor: Tiberiu Vasile

donald trump Sursa foto: Agerpres
 

Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Nigeriei, sugerând că Statele Unite ar putea interveni militar în țară.

Președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea unei intervenții militare în Nigeria, după ce a urmărit la bordul avionului prezidențial un reportaj Fox News despre atacurile îndreptate împotriva creștinilor din această țară. Potrivit unor surse citate de CNN, Trump ar fi fost profund afectat de imagini și ar fi cerut imediat mai multe detalii despre situație.

După o oră petrecută urmărind materialul, liderul de la Casa Albă ar fi devenit extrem de iritat și, la scurt timp după aterizarea în West Palm Beach, a publicat un mesaj pe rețeaua sa Truth Social. În postarea respectivă, Trump a afirmat: „Creștinismul se confruntă cu o amenințare existențială în Nigeria” și a acuzat „islamismul radical” de uciderea a mii de oameni. El a anunțat, totodată, intenția de a desemna Nigeria drept „țară care prezintă un motiv de îngrijorare deosebită”, în conformitate cu legislația internațională privind libertatea religioasă.

"Ei ucid un număr record de creștini în Nigeria. Nu vom permite ca asta să continue"

Un oficial de la Casa Albă a confirmat pentru CNN că Trump urmărea subiectul de mai mult timp și că intenționa deja să reacționeze public. În weekendul respectiv, problema a devenit una prioritară pentru președinte, care ar fi discutat chiar cu secretarul apărării despre o eventuală acțiune militară menită să protejeze comunitățile creștine. Trump ar fi transmis, potrivit surselor, că Statele Unite sunt gata „să intre în Nigeria cu armele pregătite” dacă situația o impune.

Persoane din anturajul său au explicat că declarațiile președintelui ar fi avut și scopul de a testa reacția guvernului nigerian. Întrebat ulterior de jurnaliști, în timpul unui zbor spre Washington, dacă are în vedere trimiterea de trupe sau lansarea unor atacuri aeriene, Trump a răspuns ambiguu: „Este posibil. Sunt mai multe opțiuni. Ei ucid un număr record de creștini în Nigeria. Nu vom permite ca asta să continue.”

Declarația a fost făcută la finalul weekendului trecut, petrecut la reședința sa din Florida, marcând una dintre cele mai dure poziții ale lui Trump față de Nigeria de la începutul mandatului său, punctează CNN.

CITEȘTE ȘI: Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, în vizită la Casa Albă. Ce va discuta cu Donald Trump

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

america
donald trump
sua
nigeria
crestini
islam
operatiune militara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
CFR suspendă circulaţia unor trenuri până pe 16 noiembrie pentru lucrări de modernizare
Publicat acum 24 minute
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 43 minute
S-a stins din viață „bunicul Zurli”. Mirela Retegan, în lacrimi: „A rămas cu noi până în ultima clipă”
Publicat acum 59 minute
Sebastian Vlădescu, Darius Vâlcov și Ionuț Costea, eliberați / update
Publicat acum 59 minute
Maia Sandu recomandă UE să fie „creativă“ cu Viktor Orban. Cum vrea să ocolească vetoul Ungariei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 02 Noi 2025
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
Publicat acum 22 ore si 47 minute
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
 
nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close