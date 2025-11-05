€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:24 05 Noi 2025

Zohran Mamdani câștigă alegerile pentru primăria New York
Autor: Crişan Andreescu

primar new york Zohran Mamdani. Foto: X
 

Zohran Mamdani a câștigat alegerile pentru primăria orașului New York,


Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a devenit primul primar musulman al celui mai mare oraș din SUA. Acesta  l-a învins pe fostul guvernator democrat Andrew Cuomo, în vârstă de 67 de ani, care a obținut puțin peste 41 la sută dintre voturi. 

În New York au fost exprimate peste 2 milioane de voturi, inclusiv voturile anticipate, potrivit comisiei electorale, cel mai mare număr înregistrat într-o cursă pentru primărie din 1969.

În campania electorală, Mamdani a propus politici de stânga, inclusiv înghețarea chiriilor pentru aproape un milion de apartamente și gratuitatea autobuzelor urbane.Pentru republicani, alegerile de marți au fost un test pentru a vedea dacă alegătorii care au contribuit la victoria lui Trump în 2024 vor mai veni la urne atunci când el nu va mai candida.

Oamenii de afaceri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la numirea unui socialist la conducerea capitalei financiare a lumii.

În schimb, Donald Trump l-a etichetat pe Mamdani drept „comunist” și a promis că va reduce finanțarea orașului ca răspuns la ascensiunea lui Mamdani. În ajunul alegerilor, el i-a îndemnat pe susținătorii săi să voteze pentru Cuomo.

În discursul victoriei, Mamdani a avut un mesaj direct pentru Trump. „Pentru a ajunge la oricare dintre noi, va trebui să treci prin noi toți”, a spus el, cu referire la politica administrației împotriva migranților.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Bihorean condamnat la 12 ani de închisoare după ce și-a lovit cu mașina un vecin care își purta copilul de doi ani în spate
Publicat acum 4 minute
Generalul american Ben Hodges, despre retragerea trupelor SUA din România: Cel mai prost moment posibil
Publicat acum 8 minute
Protest pentru cățelușa Katya, lovită în cap de stăpân: Peste 7.000 de români cer sancționarea polițiștilor care au gestionat cazul
Publicat acum 9 minute
Prognoza meteo până în 12 noiembrie. Vremea în București și în țară: Se încălzește apoi se răcește de la o zi la alta. Când va ninge
Publicat acum 42 minute
Triplă înfrângere pentru Trump în alegerile din New York, New Jersey și Virginia: „Nu am fost pe buletinul de vot”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 41 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
Publicat acum 13 ore si 54 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close