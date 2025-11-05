Zohran Mamdani câștigă alegerile pentru primăria New York



Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a devenit primul primar musulman al celui mai mare oraș din SUA. Acesta l-a învins pe fostul guvernator democrat Andrew Cuomo, în vârstă de 67 de ani, care a obținut puțin peste 41 la sută dintre voturi.

În New York au fost exprimate peste 2 milioane de voturi, inclusiv voturile anticipate, potrivit comisiei electorale, cel mai mare număr înregistrat într-o cursă pentru primărie din 1969.

În campania electorală, Mamdani a propus politici de stânga, inclusiv înghețarea chiriilor pentru aproape un milion de apartamente și gratuitatea autobuzelor urbane.Pentru republicani, alegerile de marți au fost un test pentru a vedea dacă alegătorii care au contribuit la victoria lui Trump în 2024 vor mai veni la urne atunci când el nu va mai candida.

Oamenii de afaceri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la numirea unui socialist la conducerea capitalei financiare a lumii.

În schimb, Donald Trump l-a etichetat pe Mamdani drept „comunist” și a promis că va reduce finanțarea orașului ca răspuns la ascensiunea lui Mamdani. În ajunul alegerilor, el i-a îndemnat pe susținătorii săi să voteze pentru Cuomo.

În discursul victoriei, Mamdani a avut un mesaj direct pentru Trump. „Pentru a ajunge la oricare dintre noi, va trebui să treci prin noi toți”, a spus el, cu referire la politica administrației împotriva migranților.