Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Partide politice Rareş Bogdan, ajuns cu întârziere la şedinţa PNL, l-a lăudat pe Adrian Veştea şi l-a criticat pe Ilie Bolojan

Rareş Bogdan, ajuns cu întârziere la şedinţa PNL, l-a lăudat pe Adrian Veştea şi l-a criticat pe Ilie Bolojan

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 15 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
rares bogdan
Rareș Bogdab, europarlamentar PNL. Sursa foto: Agerpres

Rareş Bogdan şi-a anunţat susţinerea pentru premierul desemnat Adrian Veştea, înainte de şedinţa BPN a PNL.

Europarlamentarul liberal a ajuns cu întârziere la şedinţă, dar a stat de vorbă, totuşi, cu jurnaliştii prezenţi. Acesta i-a luat apărarea preşedintelui Nicuşor Dan, l-a lăudat pe Adrian Veştea şi l-a criticat pe Ilie Bolojan, despre care a spus că "a promis multe, dar a făcut puţine". 

"Trebuie să ne gândim la oameni, ne paște exact scenariul Greciei din urmă cu câțiva ani. Suntem la al cincilea trimestru de scădere. Avem probleme uriașe cu PNRR.

A scăzut consumul, în zona de imobiliare scăderea este evidentă. România are nevoie de responsabilitate, are nevoie de un guvern capabil care să înțeleagă parteneriatul cu SUA, UE.

Reformele nu au dus la rezultatul scontat. Premierul Bolojan a anunțat multe, dar a făcut puține.

Cred că PNL trebuie să se gândească dacă alege 6 ani de opoziție. Nimeni nu mai vorbește de români, de economie. Toatp lumea face calcule și se gândește la combinații politice", a transmis Rareş Bogdan.

Laude pentru Adrian Veştea. Rareş Bogdan i-a luat apărarea lui Nicuşor Dan

"A fost o intervenție responsabilă a președintelui, care are mai multe informații decât noi toți.

Domnul Veștea este un ales local, ales prin vot direct de către români. Un om care a reușit să convingă 20 de ani să-i acorde încredererea, cred că e de luat în seamă.

În momentul acesta nu trebuie să facem calcule electorale. Președintele nu avea cum să preia puterea în PNL.

PNL nu se va rupe, vă pot garanta", a mai spus Rareș Bogdan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

rares bogdan
pnl
romania
adrian vestea
ilie bolojan
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (3)

ID   •   15 Iunie 2026   •   19:26

Mai om de nimica, cum îți permiți sa postezi sub numele de Vlad Țepeș, neispravitule !.

Vlad Tepes   •   15 Iunie 2026   •   18:16

Mai Rares, tu uiti ca abominabilul asta de bolovan e ardelean de-al tau, arogant, ingimfat, prost si inclinat spre TRADARE ?!
Priveste-l si vei vedea imediat cit de rudimentar e !
Nici nu a fost greu ca BND-ul sa-l recruteze si sa-l dirijeze impotriva tarii din care provine.
Toti romanii trebuie sa lupte ca niciun ardelean sa nu mai ajunga in functii inalte, puna nu se duc dracului cu Ardeal cu tot....

victor gheorghiu   •   15 Iunie 2026   •   18:09

Mare javra omul asta...mai mare mincator de cacao mai rar...

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Partide politice
Citește mai multe din Partide politice

Parteneri
Cele mai citite știri
x close