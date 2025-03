Cartofii, mai sănătoși decât credeai. Șase motive pentru care ar trebui să-i consumi mai des

Modul în care cartoful este preparat și consumat determină impactul său asupra sănătății. Iată șase motive pentru care cartofii ar trebui să facă parte dintr-o dietă echilibrată.



1. O sursă importantă de vitamina C

Când vine vorba de vitamina C, citricele sunt adesea primele la care ne gândim. Totuși, cartofii au fost o sursă esențială de vitamina C în multe diete, în special în secolul trecut. Un cartof mic (150 g) oferă aproximativ 15% din necesarul zilnic de vitamina C.

Această vitamină este crucială pentru funcționarea sistemului imunitar, acționează ca un antioxidant și ajută la formarea țesutului conjunctiv. Un aport insuficient poate duce la scorbut, o afecțiune gravă care provoacă slăbirea țesuturilor și căderea dinților.





2. Bogat în vitamina B6, esențială pentru sănătatea mintală

Vitamina B6 joacă un rol-cheie în metabolismul proteinelor și în buna funcționare a sistemului nervos. Este implicată în peste 100 de reacții enzimatice din organism și este asociată cu menținerea sănătății mintale.

Un cartof mic oferă aproximativ 25% din doza zilnică recomandată de B6. Acest nutrient este vital pentru sinteza neurotransmițătorilor, precum serotonina și dopamina, care influențează starea de spirit și nivelul de energie.





3. O sursă naturală de potasiu pentru o inimă sănătoasă

Cartofii sunt printre cele mai bune surse naturale de potasiu, un mineral esențial pentru reglarea tensiunii arteriale și a activității musculare. Un cartof copt poate furniza o treime din necesarul zilnic de potasiu.

Fierberea cartofilor poate duce la pierderea unei părți din acest mineral, deoarece se dizolvă în apă. Persoanele cu afecțiuni renale trebuie să fie atente la aportul de potasiu, dar pentru majoritatea oamenilor, consumul de cartofi contribuie la sănătatea cardiovasculară.





4. Conținut ridicat de colină – importantă pentru creier

Cartofii conțin colină, un compus esențial pentru producerea neurotransmițătorului acetilcolină, care ajută la transmiterea semnalelor între nervi și mușchi. Colina contribuie și la menținerea integrității pereților celulari.

Deși majoritatea alimentelor bogate în colină sunt de origine animală (ouă, carne, lactate), cartofii oferă o alternativă bună pentru cei care au o dietă vegetariană sau vegană. Colina este deosebit de importantă în timpul sarcinii, deoarece joacă un rol crucial în dezvoltarea creierului fătului.





5. Amidonul rezistent susține sănătatea intestinală

Gătirea și răcirea cartofilor înainte de consum favorizează formarea amidonului rezistent, un tip de carbohidrat care nu este digerat complet în intestinul subțire. Acest amidon acționează ca un prebiotic, hrănind bacteriile benefice din colon.

Consumul regulat de amidon rezistent poate ajuta la reducerea nivelului de zahăr din sânge și la îmbunătățirea digestiei. În plus, cartofii fierți și răciți au un indice glicemic mai mic, ceea ce îi face o alegere mai bună pentru persoanele care își monitorizează nivelul de zahăr din sânge.





6. O alternativă sățioasă și fără gluten

Cartofii sunt un aliment sățios, care oferă energie de lungă durată datorită combinației de carbohidrați complecși și fibre. Sunt, de asemenea, în mod natural lipsiți de gluten, ceea ce îi face potriviți pentru persoanele cu boală celiacă sau sensibilitate la gluten.

Cartofii dulci, o variantă populară, au un conținut mai ridicat de betacaroten (o formă de vitamina A) și un indice glicemic mai mic decât cartofii obișnuiți. Cu toate acestea, cartofii dulci conțin mai multe calorii și carbohidrați, așa că trebuie consumați cu moderație.





Cum să consumăm cartofii pentru beneficii maxime

Pentru a profita de beneficiile cartofilor, este esențial să alegem metode de preparare sănătoase. Fierberea, coacerea și prepararea la aburi sunt cele mai bune opțiuni, evitând prăjirea în cantități mari de ulei.

Cartofii prăjiți sau chipsurile, deși gustoase, absorb grăsimi și pot contribui la creșterea în greutate și la probleme cardiovasculare. De asemenea, trebuie evitat consumul cartofilor care au devenit verzi, deoarece aceștia pot conține solanină, o toxină care poate irita sistemul digestiv.





Cartofii, o alegere sustenabilă

Pe lângă beneficiile pentru sănătate, cartofii sunt și o alegere ecologică. Aceștia necesită mai puțină apă decât orezul pentru a fi cultivați și produc mai puține emisii de gaze cu efect de seră decât grâul.

Prin includerea cartofilor în alimentație, ne putem bucura nu doar de beneficiile lor nutriționale, ci și de un impact pozitiv asupra mediului. Consumarea acestora în mod echilibrat și prin metode de preparare sănătoase îi transformă într-un aliat valoros al unei diete echilibrate.

