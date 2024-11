Sindromul impostorului o ”bântuie” pe actrița Nicoleta Hâncu: Își mai face simțită prezența... probabil e un soi de tehnică a mea

Nicoleta Hâncu, actriță independentă, a vorbit în cadrul podcast-ului ”Avangarda”, moderat de Ionuț Vulpescu, fost ministru al Culturii, despre sindromul impostorului și despre succesul efemer.

Hâncu a colaborat de-a lungul timpului cu o mare parte din teatrele din București (Teatrul Bulandra, Teatrul Metropolis, Teatrul Dramaturgilor Români, Teatrul Mic, Centrul Cultural Nicolae Bălcescu), dar este și unul dintre actorii principali din trupa ingenioasă a regizorului Victor Ioan Frunză.

Vulpescu: La teatru, vorbind de teatru, care a fost momentul când te-ai simțit cel mai confortabil, momentul cel mai bun, perioada cea mai bună din tot ce-ai jucat până acum?

Hâncu: Nu știu, am perioade și perioade. Acum nu mai pendulez atât de tare, nu mai sunt în extreme când îmi pierd încrederea, dar am perioade în urmă și cu câteva luni în care simt că mă merit să fac meseria asta.

Vulpescu: De ce?

Hâncu: Sindromul impostorului. Își mai face simțită prezența că probabil e un soi de tehnică a mea de a cere mai multe la mine, de a mă asigura că nu mă plafonez, că nu știu de ce fac asta până la cap.

Vulpescu: Pe impostorii adevărați nu-i bântuie acest sindrom, crede-mă.

Hâncu: Da, pe mine mă bântuie, e tare. Da, deci am perioade în care mă simt de fapt bine. Acum e o perioadă bună. Am primit... mă gândeam și acum pe drum încoace că e... nu m-am așteptat nicio clipă să trăiesc asta cu filmul și e foarte frumos că primesc multe mesaje de la oameni care nu mă cunosc și simt așa că mă... am o încredere care știu că e foarte fragilă pentru că dacă mâine, de exemplu, o să am o repetiție proastă, nu-ți imagina că o să mă duc să zic „da, mă, dar eu am primit mesajele alea.” Nu. Tot.

Succesul efemer

Despre succesul efemer, Nicoleta Hâncu a declarat că „există și varianta în care iei premiul și după aia poți să nu mai faci nimic”.

Vulpescu: Visul tău cel mai mare, care ar fi? Premiul văzut sau nevăzut? Care să te facă într-o zi să-ți spui am ales corect, am ales bine, sunt împlinită, fericită cu drumul meu?

Hâncu: Ne referim strict profesional. Cea mai mare bucurie este să am proiecte. Să joc în lucruri în care mă simt bine. Asta pentru mine e cel mai important, că există și varianta în care iei premiul și după aia poți să nu mai faci nimic. N-ai nicio garanție, de fapt. Mai ales când ești independent. Eu mă bucur când știu că peste două luni încep aia, anul viitor, e posibil să am proiectul ăsta. Asta mi se pare cel mai important.

