Părinţii nu ştiu dacă îşi duc copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Bogdan Chirieac: Educația e cenușăreasa societății românești. Dar am un amendament

Cu doar două zile înainte de începutul anului școlar, părinții nu știu încă dacă își vor trimite copiii la școală.

În timp ce părinții nu știu dacă își vor trimite copiii luni, 8 septembrie, la școală, actorii de pe scena politică din România susțin că totul e sub control. Profesorii au anunțat că boicotează începutul de an școlar și vor organiza proteste împotriva guvernanților.

Citește mai mult: Daniel David anunță că școala începe luni: Părinții să-și ducă copiii la școală. Profesorii n-au cum să nu se ocupe de ei

Deși realitatea politică arată frecvent că persoane insuficient pregătite ajung în funcții de rang înalt, copiii trebuie să continue să învețe, crede analistul politic Bogdan Chirieac.

Totuși, acesta subliniază că nu doar elevii trebuie să fie evaluați, ci și profesorii. Aceștia ar trebui să fie supuși unor criterii clare de performanță, pentru a asigura un anume standard al educației în țara noastră.

„Ce facem cu profesorii liceele unde niciun elev nu a luat Bacalaureatul?”

„Copiii nu urmăresc scena politică, dar sunt direct conectați la societate. Cred că familia ar trebui să transmită, în primul rând, că știința de carte poate însemna o pâine mult mai albă sau o pâine dată și cu caviar dacă înveți carte. Sigur, te uiți pe scena politică la semianalfabeți care au ajuns în funcții uriașe, cu salarii uriașe, cu privilegii uriașe. Nu mai vorbim despre șpăgi și venituri ilegale.

Educația este cenușăreasa societății românești, alături de sistemul de sănătate. Educația este prima cenușăreasă! Sunt cu totul de acord cu profesorii. Dar am un singur amendament: poate introducem și criterii de performanță.

Ce facem cu cele 54 de licee unde niciun elev nu a luat Bacalaureatul? Ce se-ntâmplă cu liceele alea? Mai merită să le ținem?! Cu profesorii de acolo ce facem? Mai merită să-i plătim, să-i numim profesori? Dar cu directorii de școală care au o responsabilitate directă? Îi mai ținem directori? Funcția de profesor este și o chestiune de vocație, nu neapărat o chestiune materială. Dacă îți erau dragi banii, te făceai politician, nu profesor”, a declarat Bogdan Chirieac, în direct la Realitatea Plus.

Citește și: Educația religioasă, mai importantă decât educația formală? „Nu e vorba doar despre cele 10 porunci”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News