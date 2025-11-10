Blocul Național Sindical iese în stradă! Mii de sindicaliști, așteptați la protest în Piața Victoriei

Miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 10:00, mii de membri ai organizației din toată țara sunt așteptați în Piața Victoriei, pentru a-și face auzită vocea în fața Guvernului.

Protestul se desfășoară sub sloganul „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi” și va fi urmat de un marș până în Piața Constituției, cu opriri simbolice în fața principalelor instituții responsabile de politicile economice și sociale ale țării.

„Stop politicilor care alimentează inflația” - mesajul BNS către Guvern

BNS transmite că manifestația este un semnal de alarmă față de scăderea accelerată a puterii de cumpărare și față de politicile antisalariați promovate în ultimii ani. Printre revendicările majore se află stoparea politicilor guvernamentale care alimentează inflația și adoptarea unor măsuri de protejare a veniturilor lucrătorilor.

Sindicaliștii acuză că liberalizarea prețurilor la energie și creșterea TVA au condus la o inflație anuală de 9,9%, mai mare decât în anul de criză 2010. În perioada 2022 - august 2025, prețurile au crescut cu 46,2%, ceea ce a afectat semnificativ nivelul de trai al populației.

BNS: „Politicile inflaționiste au fost deliberate”

Potrivit analizei transmise de Blocul Național Sindical, majorarea TVA-ului a dus la scumpiri în lanț, companiile transferând integral costurile asupra consumatorilor finali. Spre deosebire de alte state europene, unde creșterea TVA-ului este parțial absorbită de firme, în România întreaga povară a fost suportată de populație.

„În opinia noastră, politicile inflaționiste au fost și sunt deliberate, pentru că acest mix de politici economice n-a fost țintit spre atingerea țintei de inflație”, se arată în mesajul BNS.

Sindicaliștii avertizează că, odată cu noile măsuri fiscale aplicate din iulie–august 2025, economia riscă să alunece din stagnare în recesiune, în timp ce nivelul de trai se degradează accentuat.

Salariile pierd din valoare: „Peste 80% din veniturile mici merg pe bunuri de bază”

Conform datelor citate de BNS din surse INS și Eurostat, peste 80% din veniturile gospodăriilor cu venituri mici și medii sunt cheltuite pe bunuri și servicii supuse TVA: alimente, utilități, transport și îmbrăcăminte.

Câștigul mediu net a crescut doar cu 4,4% nominal, în timp ce în termeni reali salariile au pierdut peste 5% din valoare. „Doar doi din zece angajați câștigă peste salariul mediu brut”, precizează organizația.

Sindicaliștii cer măsuri urgente: „Nu acceptăm sărăcirea salariaților din România”

Blocul Național Sindical solicită Guvernului măsuri țintite pentru reducerea inflației, dar și sprijin concret pentru protejarea puterii de cumpărare a populației.

„Este timpul să spunem răspicat: nu acceptăm sărăcirea salariaților din România!”, se arată în mesajul final al apelului publicat pe pagina de Facebook a organizației.

Apel la dialog către partidele politice: BNS cere întâlniri urgente cu liderii coaliției de guvernare

BNS a trimis scrisori oficiale prin care solicită organizarea unor întâlniri cu conducerile PNL, PSD, USR și UDMR, în vederea discutării revendicărilor formulate în cadrul protestului din 12 noiembrie 2025.

Prin acest demers, BNS își propune deschiderea unui dialog real și responsabil între partenerii sociali și reprezentanții formațiunilor politice, cu obiectivul de a identifica soluții concrete și aplicabile la problemele semnalate de organizație.

Principalele teme asupra cărora solicităm deschiderea unui dialog sunt:

• măsuri urgente pentru stoparea scăderii puterii de cumpărare și reducerea inflației;

• majorarea salariului minim și aplicarea corectă a formulei de calcul stabilite prin lege;

• revigorarea negocierii colective și garantarea libertății sindicale;

• protejarea locurilor de muncă în sectorul bugetar și introducerea unor criterii transparente de evaluare a personalului;

• reforma fiscalității muncii și combaterea evaziunii fiscale;

• investiții publice în domenii strategice care pot susține crearea de locuri de muncă decente și dezvoltarea economică echilibrată.

Considerăm că este responsabilitatea partidelor aflate la guvernare să asculte vocea lucrătorilor, să trateze cu seriozitate revendicările formulate de reprezentanții acestora și să participe la un dialog social real și constructiv, bazat pe respect reciproc și interes comun pentru binele public.

Blocul Național Sindical își exprimă speranța că aceste întâlniri vor conduce la angajamente clare și măsuri concrete, care să răspundă așteptărilor legitime ale lucrătorilor și să contribuie la o guvernare mai echilibrată, orientată către nevoile reale ale societății românești.

Sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”, BNS cheamă toți lucrătorii să se alăture acestui demers pentru dreptate socială, respect și politici publice care să reflecte nevoile reale ale oamenilor muncii.