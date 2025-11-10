€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982
 
Data actualizării: 15:46 10 Noi 2025 | Data publicării: 15:07 10 Noi 2025

Blocul Național Sindical iese în stradă! Mii de sindicaliști, așteptați la protest în Piața Victoriei
Autor: Alexandra Curtache

BNS Foto: Captură video Facebook
 

Blocul Național Sindical (BNS) anunță un nou protest de amploare, pe fondul deteriorării situației economice și sociale din România.

Miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 10:00, mii de membri ai organizației din toată țara sunt așteptați în Piața Victoriei, pentru a-și face auzită vocea în fața Guvernului.

Protestul se desfășoară sub sloganul „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi” și va fi urmat de un marș până în Piața Constituției, cu opriri simbolice în fața principalelor instituții responsabile de politicile economice și sociale ale țării.

„Stop politicilor care alimentează inflația” - mesajul BNS către Guvern

BNS transmite că manifestația este un semnal de alarmă față de scăderea accelerată a puterii de cumpărare și față de politicile antisalariați promovate în ultimii ani. Printre revendicările majore se află stoparea politicilor guvernamentale care alimentează inflația și adoptarea unor măsuri de protejare a veniturilor lucrătorilor.

Sindicaliștii acuză că liberalizarea prețurilor la energie și creșterea TVA au condus la o inflație anuală de 9,9%, mai mare decât în anul de criză 2010. În perioada 2022 - august 2025, prețurile au crescut cu 46,2%, ceea ce a afectat semnificativ nivelul de trai al populației.

BNS: „Politicile inflaționiste au fost deliberate”

Potrivit analizei transmise de Blocul Național Sindical, majorarea TVA-ului a dus la scumpiri în lanț, companiile transferând integral costurile asupra consumatorilor finali. Spre deosebire de alte state europene, unde creșterea TVA-ului este parțial absorbită de firme, în România întreaga povară a fost suportată de populație.

„În opinia noastră, politicile inflaționiste au fost și sunt deliberate, pentru că acest mix de politici economice n-a fost țintit spre atingerea țintei de inflație”, se arată în mesajul BNS.

Sindicaliștii avertizează că, odată cu noile măsuri fiscale aplicate din iulie–august 2025, economia riscă să alunece din stagnare în recesiune, în timp ce nivelul de trai se degradează accentuat.

Salariile pierd din valoare: „Peste 80% din veniturile mici merg pe bunuri de bază”

Conform datelor citate de BNS din surse INS și Eurostat, peste 80% din veniturile gospodăriilor cu venituri mici și medii sunt cheltuite pe bunuri și servicii supuse TVA: alimente, utilități, transport și îmbrăcăminte.

Câștigul mediu net a crescut doar cu 4,4% nominal, în timp ce în termeni reali salariile au pierdut peste 5% din valoare. „Doar doi din zece angajați câștigă peste salariul mediu brut”, precizează organizația.

Sindicaliștii cer măsuri urgente: „Nu acceptăm sărăcirea salariaților din România”

Blocul Național Sindical solicită Guvernului măsuri țintite pentru reducerea inflației, dar și sprijin concret pentru protejarea puterii de cumpărare a populației.

„Este timpul să spunem răspicat: nu acceptăm sărăcirea salariaților din România!”, se arată în mesajul final al apelului publicat pe pagina de Facebook a organizației. 

Apel la dialog către partidele politice: BNS cere întâlniri urgente cu liderii coaliției de guvernare

BNS a trimis scrisori oficiale prin care solicită organizarea unor întâlniri cu conducerile PNL, PSD, USR și UDMR, în vederea discutării revendicărilor formulate în cadrul protestului din 12 noiembrie 2025.

Prin acest demers, BNS își propune deschiderea unui dialog real și responsabil între partenerii sociali și reprezentanții formațiunilor politice, cu obiectivul de a identifica soluții concrete și aplicabile la problemele semnalate de organizație.

Principalele teme asupra cărora solicităm deschiderea unui dialog sunt:
•    măsuri urgente pentru stoparea scăderii puterii de cumpărare și reducerea inflației;
•    majorarea salariului minim și aplicarea corectă a formulei de calcul stabilite prin lege;
•    revigorarea negocierii colective și garantarea libertății sindicale;
•    protejarea locurilor de muncă în sectorul bugetar și introducerea unor criterii transparente de evaluare a personalului;
•    reforma fiscalității muncii și combaterea evaziunii fiscale;
•    investiții publice în domenii strategice care pot susține crearea de locuri de muncă decente și dezvoltarea economică echilibrată.

Considerăm că este responsabilitatea partidelor aflate la guvernare să asculte vocea lucrătorilor, să trateze cu seriozitate revendicările formulate de reprezentanții acestora și să participe la un dialog social real și constructiv, bazat pe respect reciproc și interes comun pentru binele public.

Blocul Național Sindical își exprimă speranța că aceste întâlniri vor conduce la angajamente clare și măsuri concrete, care să răspundă așteptărilor legitime ale lucrătorilor și să contribuie la o guvernare mai echilibrată, orientată către nevoile reale ale societății românești.

Sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”, BNS cheamă toți lucrătorii să se alăture acestui demers pentru dreptate socială, respect și politici publice care să reflecte nevoile reale ale oamenilor muncii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Grindeanu spune că „s-a pierdut vremea” de la pronunțarea deciziei CCR privind pensiile magistraților
Publicat acum 50 minute
Grindeanu: „Şi la PNL a fost la fel. Numai la PSD s-a făcut caz de asta”
Publicat acum 51 minute
Analiza lui Mircea Coșea: Ce înseamnă retragerea trupelor americane și ce nu a înțeles România / video
Publicat acum 57 minute
Pinholes, Fluturi pe Asfalt și Nava Mamă – Trei lumi sonore se întâlnesc într-o premieră live spectaculoasă
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Justiţia franceză ordonă eliberarea fostului preşedinte Nicolas Sarkozy
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat acum 23 ore si 4 minute
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 6 ore si 33 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close