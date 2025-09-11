Secretele din familia lui Kim Jong Un: Ar avea un fiu mai mare, necunoscut lumii, în timp ce fiica adolescentă este desemnată succesoare

Fiica lui Kim Jong Un, Ju Ae, apare tot mai des în vizitele oficiale ale tatălui ei și este considerată de serviciile de informații sud-coreene drept succesoarea sa, în timp ce zvonuri neconfirmate sugerează că liderul nord-coreean ar avea chiar un fiu mai mare, ținut până acum secret.

Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, începe să fie tot mai des menționată ca moștenitoare a tatălui său, după ce a participat împreună cu acesta la vizita oficială din China de la începutul lunii septembrie, scriu AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Apariția sa alături de Kim Jong Un, la întâlnirea cu președinții Rusiei și Chinei, a atras atenția comunității internaționale. De mai multă vreme, specialiștii o consideră pe adolescentă drept succesoarea desemnată, existând chiar teorii potrivit cărora fratele său mai mare ar fi fost ținut în umbră și deja exclus din planurile de putere.

Potrivit parlamentarului sud-coreean Lee Seong-kweun, care a discutat recent cu serviciile de informații, acestea "o consideră pe Kim Ju Ae moştenitoarea recunoscută şi văd participarea ei la vizita din China ca făcând parte din această naraţiune a succesiunii".

Primul copil al lui Kim Jong Un ar fi un băiat născut în 2010

Prima apariție publică a lui Ju Ae a avut loc în 2022, când l-a însoțit pe tatăl ei la o lansare de rachete. Înainte de acel moment, singura confirmare privind existența ei a venit de la fostul baschetbalist NBA Dennis Rodman, care a relatat că liderul de la Phenian i-a prezentat soția și o fiică în timpul unei vizite din 2013.

Presa oficială nord-coreeană evită să îi menționeze numele, referindu-se la ea doar prin apelative precum „copilul mult iubit” sau „stimat”. La Seul, autoritățile au susținut că primul copil al lui Kim Jong Un și al soției sale, Ri Sol Ju, a fost un băiat, născut în 2010, iar Ju Ae ar fi al doilea copil. Totuși, în 2023, ministrul sud-coreean al unificării a admis că guvernul „nu poate confirma cu certitudine” existența unui fiu.

Deputatul Lee Seong-kweun a precizat că nu dă crezare acestor zvonuri, adăugând: „În special în cazul studiilor peste hotare, agenţia (de informaţii) a precizat că, indiferent cât de mult se încearcă ascunderea unui astfel de fapt, acesta iese inevitabil la iveală”.

Dacă va prelua într-adevăr conducerea după tatăl său, Kim Ju Ae ar putea deveni prima femeie din istoria Coreei de Nord care să conducă regimul fondat în 1948, conform Agerpres.

