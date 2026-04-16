Metode inedite de slăbit. Nutriționistul Mihaela Bilic: Funcționează garantat!

După mesele îmbelșugate de Paște, multă lume este interesată din nou de diete, așa că nutriționistul Mihaela Bilic a prezentat mai multe metode inedite de slăbit, despre care spune că funcționează "garantat".

"Metode inedite de slăbit . După fiecare ospăț de sărbători, iar vorbim de slăbit. Însă slăbitul e un fel de luptă cu morile de vânt, pentru că natura ne vrea grași! Ce se întâmplă când vrem să slăbim? Organismul intră în panică și se opune acestei acțiuni care, după instinctele lui, ne pune în pericol viața. Iar instinctul nu poate fi înfrânt cu voință și nici ultimii 50 de ani de abundență alimentară nu pot șterge cele 7 milioane de ani în care foamea ne-a asigurat supraviețuirea. Suntem programați pentru a ne îngrășa și avem nevoie de strategii inteligente ca să luptăm cu asta.

Nutriționistul Mihaela Bilic: Metode care funcționează garantat!

Mâncați rar și faceți pauze lungi între mese. Când mănânci mai rar senzația de foame e mai ușor de ținut în control, glicemia rămâne constantă, nu există descărcări de insulină și se slăbește mai ușor. Să mănânci rar e și sănătos, o pauză alimentară de 4-5 ore permite organismului să facă curățenie generală în tubul digestiv. Fără gustările dintre mese, procesele de digestie se desfășoară până la capăt, ca un ciclu complet de la mașina de spălat.

Fenomenul se numește “complex motor migrant” și este o undă puternică de contracție ce mătură toate resturile de mâncare din stomac și intestin. Gândiți-vă la intestinul vostru ca la un maniac al curățeniei: la 2 ore după masă el declanșează un program de auto-curățare, ce are rolul de a elimina reziduurile alimentare, bacteriile și mirosurile.

Dacă noi ronțăim un covrigel, acest program se întrerupe și ciclurile de auto-curățare devin din ce în ce mai rare. Complexul motor migrant este un proces natural ce are loc de câteva ori pe zi și face parte din sistemul Detox cu care este dotat organismul… cu condiția să-l lăsăm să-și facă treaba.

Dacă vreți să mâncați mai puțin și să vă săturați mai repede, beți apă în timpul mesei. Nu vă fie teamă că apa diluează sucurile digestive, stomacul nu are rol de digestie. La nivelul lui se secretă suc gastric cu pH acid care sterilizează alimentele, deci rolul lui este să omoare agenții patogeni introduși în stomac odată cu mâncarea. Abia în intestin are loc digestia și absorția nutrientilor și culmea, alimentele sunt mai ușor de digerat atunci când sunt lichide!

Ce se întâmplă cu apa în stomac? Dacă e băută pe burta goală, în câteva minute părăsește stomacul, deci nu ține de foame. Dacă e băută în timpul mesei se amestecă cu alimentele solide și crează un fel de “ciorbă”, care mărește senzația de sațietate, ajută la umplerea mai rapidă a stomacului și încetinește viteza lui de golire. Încercați să beți un pahar de apă în timpul mesei și veți constata că vă simțiți sătui cu mai puțină mâncare. Rețeta cea mai simplă pentru slăbit: 1 gură de mâncare, 2 guri de apă!

Iaurtul și produsele lactate cu zer, efecte miraculoase

Mâncați iaurt și produse lactate cu zer, cresc cu 30% randamentul curei de slăbire. Dovada o face un studiu celebru realizat pe 3 grupuri de pacienți obezi care au urmat un regim hipocaloric timp de 6 luni. Ei au consumat zilnic 500 cal, iar diferența dintre diete o făcea aportul de calciu: 0,5g calciu pentru primul grup, 1,3 g calciu din suplimente pentru al 2-lea grup și 1,3 g calciu din produse lactate pentru al 3-lea grup. Rezultatul? Pierderea în greutate a fost de 6,5 kg în primul grup, 8,5 kg în al 2-lea grup și 11 kg în al 3-lea grup!

Topirea grăsimii abdominale a fost și ea spectaculoasă: a dispărut 66% din grăsimea de pe burtă la pacienții care au consumat produse lactate, față de 19% pentru dieta cu puțin calciu și 50% în cazul suplimentelor de calciu. Explicația? Pe lângă aportul de calciu și vitamina D care au un rol crucial în accelerarea arderilor metabolice, lactatele conțin și alte substanțe benefice pentru slăbit: acizi grași cu lanț scurt, aminoacizi care dau sațietate, minerale care reglează apetitul.

De ce sunt recomandate mâncărurile fierbinți și picante atunci când vrei să slăbești

Mâncați fierbinte și picant! 10% din cheltuielile energetice zilnice se datorează efectului termic al alimentelor- este un consum de calorii indus de mâncare, o producție de căldură rezultată din digestia, absorția și metabolizarea nutrienților. Ne încălzim la propriu și la figurat după ce mâncăm, iar asta ajută la slăbit! Efectul termic variază în funcție de compoziția dietei: este mai mare după consumul de carbohidrați și proteine, decât pentru grăsimi. Grăsimea alimentară este transformată în grăsime de rezervăcu “pierderi” de numai 4%, față de carbohidrați și proteine, unde pierderile sunt de 25%.

Cine mai are efect de slăbit prin accentuarea efectului termic? Condimentele, frigul și cafeina. Mâncarea picantă intensifică și prelungește efectul termic timp de 3 ore după masă, iar fiecare ceașcă de cafea crește cu 8-10% nivelul termogenezei. Acum, în funcție de cât de mult vă doriți să slăbiți, vă las pe voi să alegeți metodele potrivite", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.