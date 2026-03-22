Microfinanţările, aprobate instant? Directorul FNGCIMM anunţă marea schimbare pentru antreprenori

Conform acestuia, Fondul Naţional de Garantare a Creditare pentru IMM-uri a decis să renunţe la analiza de risc pentru microfinanţări şi să delege acest lucru direct către bănci, astfel încât antreprenorii să poată accesa banii cât mai rapid.

Pentru toate celelalte tipuri de garanţii, analiza FNGCIMM este gata în cel mult 24 de ore.

"Noi ne asumăm, la produsele pe care le avem în acest moment, 24 de ore pentru analiză. E vorba de analiza la noi, în Fond. Dar ca să gestionăm problema în cazul microfinanţărilor, unde factorul timp este mai important, nu va mai exista această evaluare de 24 de ore din partea Fondului, pentru că delegăm responsabilitatea pentru bancă şi banca, în cadrul plafonului respectiv, va putea să dea o decizie instant.

Sunt multe bănci unde un antreprenor se poate, dacă are un cont acolo, dacă are un istoric cu banca respectivă, decizia să se ia pe loc, iar banii să fie transferaţi deja în contul lui până la ieşirea din bancă.

Accesibilitatea la bani e foarte importantă în momentul în care ai o idee sau ai o oportunitate pe care nu vrei să o ratezi. Ori, în aceste cazuri, există şi aceste posiblităţi şi de aceea noi le-am gândit în parteneriat cu băncile partenere, tocmai pentru a facilita posiblitatea unui client să aibă acces mai repede la nişte sume de bani", a declarat Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM, la interviurile DC News.

