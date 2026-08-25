„Agenda Culturală România-Turcia 2026” - o invitație la descoperirea patrimoniului care unește două țări

Asociația Radiografia Culturală prezintă „Agenda Culturală România–Turcia 2026”, un proiect editorial dedicat patrimoniului, valorilor și legăturilor culturale dintre cele două țări. Concepută ca un instrument de promovare culturală și turistică, publicația transformă călătoria într-o experiență de cunoaștere și dialog intercultural.

Inițiată și realizată de Roxana Zidaru, președintele Asociației Radiografia Culturală, agenda reunește informații despre 12 destinații reprezentative din România și 12 destinații din Turcia. Cititorii sunt invitați să descopere locuri, personalități, tradiții și repere istorice care ilustrează atât identitatea fiecărei țări, cât și elementele patrimoniului lor comun.

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Mai mult decât un ghid cultural, volumul include pagini destinate notițelor și impresiilor personale. Astfel, fiecare exemplar poate deveni jurnalul unei călătorii între România și Turcia, completat de cititor cu experiențe, întâlniri și propriile descoperiri.

„Agenda Culturală România–Turcia 2026” se adresează turiștilor, operatorilor din turism, mediului de afaceri, instituțiilor culturale și educaționale, comunităților română și turcă, precum și tuturor celor interesați de istoria și cultura celor două spații.

„Patrimoniul comun poate deveni o sursă de apropiere”, este mesajul prin care Roxana Zidaru sintetizează misiunea proiectului. Agenda propune o perspectivă contemporană asupra relației dintre cele două țări: cultura nu este prezentată doar ca o moștenire care trebuie păstrată, ci și ca o resursă vie, capabilă să creeze conexiuni, colaborări și noi experiențe.

Lansarea oficială a proiectului a avut loc la București, la 21 mai 2026, în cadrul unui eveniment dedicat dialogului cultural româno-turc. Ulterior, agenda va fi prezentată și publicului din Constanța, oraș cu o identitate multiculturală puternică și cu legături istorice importante cu spațiul turc și comunitățile turcă și tătară din România.

Inițiativa se înscrie într-un context bilateral consolidat de relații diplomatice stabilite în anul 1878, de legături istorice profunde și de Parteneriatul Strategic dintre România și Turcia. Prin dimensiunea sa editorială, turistică și educațională, „Agenda Culturală România–Turcia 2026” contribuie la apropierea dintre cele două societăți și la promovarea unui dialog construit în jurul patrimoniului, respectului și curiozității reciproce.

Despre Asociația Radiografia Culturală

Asociația Radiografia Culturală dezvoltă inițiative care promovează patrimoniul, educația culturală și dialogul dintre comunități. Prin proiectele sale, organizația urmărește să aducă valorile culturale mai aproape de public și să creeze noi forme de colaborare între cultură, turism, educație și mediul privat.