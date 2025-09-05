Prințul William și Kate Middleton, declarație emoționantă după tristul deces din familie

Prințul William și Kate Middleton au emis o declarație emoționantă după ce au aflat despre tristul deces din Familia Regală.

Prințul și Prințesa de Wales au adus un omagiu personal și emoționant Ducesei de Kent, după ce moartea acesteia a fost anunțată mai devreme astăzi.

Palatul Buckingham a transmis la prânz un comunicat în care a precizat că ducesa a murit liniștită, joi seara, la reședința sa de la Palatul Kensington, fiind înconjurată de familie. Avea 92 de ani și era cunoscută pentru modul în care îi consola pe finaliștii învinși de la Wimbledon – printre care și pe Jana Novotna, în lacrimi, în 1993 – și pentru faptul că a înmânat trofee la turneu timp de mulți ani. A preferat să fie cunoscută drept „Doamna Kent” și a renunțat la titlul de Alteță Regală, retrăgându-se din viața publică pentru a preda muzică mai bine de un deceniu într-o școală primară de stat din Hull.

Într-un mesaj de omagiu postat pe rețelele sociale, William și Kate au transmis: „Gândurile noastre se îndreaptă astăzi către Ducele de Kent și familia sa, în special către George, Helen și Nicholas. Ducesa a muncit neobosit pentru a-i ajuta pe ceilalți și a sprijinit numeroase cauze, inclusiv prin dragostea ei pentru muzică. Va fi o prezență mult regretată în cadrul familiei. W & C”.

Ducesa de Kent era cel mai vârstnic membru al Familiei Regale

Ducesa, soția Ducelui de Kent – văr al regretatei Regine Elisabeta a II-a – a fost văzută ultima dată în public în octombrie, alături de soțul ei, într-un scaun cu rotile. După moartea Reginei, a devenit cel mai vârstnic membru al Familiei Regale, însă în ultimii ani a avut foarte puține apariții publice și nu a participat nici la funeraliile fostei suverane, nici la Încoronarea Regelui Charles din mai 2023, scrie Mirror.

Când s-a căsătorit cu Edward, Ducele de Kent – supranumit „Steady Eddie” – în 1961, a devenit o figură bine-cunoscută la evenimentele regale, inclusiv la Wimbledon. Odată cu înaintarea în vârstă, viața ei s-a schimbat radical: a renunțat la titlul regal și s-a dedicat unei cariere modeste de profesoară de muzică. Împreună au avut trei copii: George, Conte de St Andrews, Lady Helen Taylor și Lord Nicholas Windsor.

Anunțând decesul, Palatul Buckingham a transmis într-o declarație: „Cu profundă tristețe, Palatul Buckingham anunță decesul Alteței Sale Regale, Ducesa de Kent. Alteța Sa Regală a trecut la cele veșnice liniștit, aseară, la Palatul Kensington, înconjurată de familie.

Regele și Regina, împreună cu toți membrii Familiei Regale, se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților săi în doliu, amintindu-și cu drag de devotamentul de o viață al Ducesei față de toate organizațiile cu care a colaborat, de pasiunea sa pentru muzică și de empatia arătată tinerilor”.

Prima slujbă funerară catolică ținută pentru un membru al Familiei Regale în istoria modernă a Marii Britanii

Ducesa va avea parte de o înmormântare catolică, data urmând să fie anunțată ulterior. Se așteaptă ca la ceremonie să participe membri de rang înalt ai Familiei Regale, inclusiv Regele și Regina. Va fi prima slujbă funerară catolică ținută pentru un membru al Familiei Regale în istoria modernă a Marii Britanii.

Regele, aflat la Balmoral, a fost informat joi seara, la fel și ceilalți membri ai Familiei Regale. Charles a aprobat ca doliul regal să fie ținut până în ziua înmormântării ducesei. Membrii Familiei Regale și personalul Casei Regale vor purta haine negre în semn de respect, iar cei din suita regală, grajdurile regale și trupele aflate în serviciu public vor purta banderole negre. Casele regale vor adapta formatul și tonul angajamentelor oficiale din perioada de doliu, deși este probabil ca unele activități să continue.

Nu au fost oferite detalii suplimentare privind cauza morții ducesei, însă se știe că suferea de mai mult timp. Vizitele membrilor Familiei Regale sau ale celor apropiați, pentru a-și aduce omagiul la sicriul depus la Palatul Kensington, vor rămâne private.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News