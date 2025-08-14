Matematica este din nou „la modă”: peste 112.000 de elevi au ales-o ca specializare

Matematica a ajuns cea mai populară materie de nivel A în 2025, cu peste 112.000 de înscrieri, marcând o creștere de peste 4% față de anul trecut. Interesul crescut pentru matematică suplimentară și povești inspiraționale din mediul online arată că științele exacte revin puternic în atenția tinerilor.

Datele oficiale arată că în 2025 au fost înregistrate 112.138 de înscrieri la examenul de matematică de nivel A, o creștere de peste 4% față de 2024. În plus, înscrierile la matematică suplimentară, care aprofundează programa standard, au crescut cu 7%, depășind 19.000 de candidați, conform Reuters.

Pentru mulți dintre acești tineri, rezultatele reprezintă confirmarea locului la facultate, unde vor putea studia matematica la un nivel superior. Un matematician profesionist a subliniat că această creștere este o veste bună și a reamintit frumusețea conexiunilor dintre matematică și alte domenii precum chimia, biologia, fizica sau chiar muzica.



Provocările studiului la universitate

Diferențele dintre matematica de liceu și cea universitară pot fi provocatoare. La facultate, accentul nu cade doar pe formule și algoritmi, ci și pe demonstrarea corectitudinii acestora. Această etapă, adesea neexplorată în profunzime la școală, este esențială pentru dezvoltarea gândirii logice și creative.

Specialiștii subliniază că o diplomă în matematică poate deschide porți către cariere variate: de la finanțe, știința datelor și securitate cibernetică, până la calcul cuantic, ecologie sau modelare climatică. Mai mult, matematica rămâne un domeniu extrem de creativ, unde inovația este mereu posibilă, așa cum demonstrează cazul tinerei Hannah Cairo, care la doar 17 ani a infirmat o ipoteză veche de patru decenii.

Performanțe de excepție pentru România la Olimpiada Internațională

Elevii români au confirmat și pe scena internațională nivelul ridicat de pregătire în matematică. Lotul olimpic național a obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Internațională de Matematică 2025, desfășurată în Australia, potrivit EduPedu. România a cucerit șase medalii: două de aur, trei de argint și una de bronz.

Medaliile de aur au fost câștigate de Pavel Ciurea (Liceul Internațional de Informatică București) și Emanuel Mazăre (Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești). Argintul a mers către Andrei Vila, David Ghibu și David-Vlad Mărghidan, toți elevi ai Liceului Internațional de Informatică București. Radu Ionuț-Stoleriu, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, a adus acasă medalia de bronz.



TikTok-ul, noua sală de clasă

În România, matematica a câștigat și teren online. Alesia, o elevă de clasa a XI-a din Cluj, a devenit virală pe TikTok cu clipuri educative sub numele „Ale - Doza de mate-fizică”.

Cu peste 39.000 de urmăritori și sute de mii de vizualizări zilnice, tânăra explică pas cu pas probleme de matematică și fizică, reușind să transforme exercițiile dificile în lecții accesibile și relaxante.

Citește și: O eleva de clasa a XI-a a demonstrat că matematica poate fi populară și face sute de mii de vizualizări pe TikTok



Riscul „deşerturilor matematice”

Deși popularitatea crește, accesul la studiile universitare de matematică nu este egal peste tot. Fenomenul „deşerturilor matematice”, zone în care nu se oferă diplome în matematică, pune în pericol egalitatea de șanse.

Potrivit Campaniei pentru Științe Matematice (CAMS), universitățile de elită cu taxe mari atrag tot mai mulți absolvenți, în timp ce instituțiile cu taxe reduse pierd studenți și își văd departamentele amenințate cu închiderea. Consecința ar putea fi o scădere a numărului viitorilor profesori de matematică, cu impact direct asupra educației.



Matematica, între AI și creativitate

O altă provocare vine dinspre inteligența artificială. Lansarea GPT-5, descris ca „o echipă de experți la nivel de doctorat în buzunar”, ridică temeri privind dependența excesivă de tehnologie. Specialiștii avertizează că doar prin exercițiu direct și înțelegere profundă a teoriei se pot dezvolta competențele necesare pentru aplicații inovatoare.

Istoria arată că marii pionieri ai inteligenței artificiale, Alan Turing, Claude Shannon sau Marvin Minsky, au fost formați în matematică. Versatilitatea acestei discipline continuă să o transforme într-o cheie pentru cariere diverse și de lungă durată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News