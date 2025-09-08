Data publicării:

Frații William și Harry, prezenți la comemorarea Reginei Elisabeta, la trei ani de la decesul acesteia

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Cei doi îi aduc un omagiu bunicii lor, la trei ani de la moartea acesteia.

Prințul William și soția sa, Kate, au participat la omagiile regale organizate luni, 8 septembrie, pentru a marca trei ani de la decesul Reginei Elisabeta. La eveniment este prezent și fratele său, Prințul Harry, care a sosit în Marea Britanie pentru a-i aduce bunicii sale un omagiu, potrivit Reuters.

Trei ani de la decesul Elisabetei a II-a

Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, a decedat la vârsta de 96 de ani pe 8 septembrie 2022, la Castelul Balmoral, reședința sa de vară din Scoția, după o domnie de 70 de ani.

Pentru a comemora trecerea la cele veșnice a reginei, moștenitorul tronului, William, și soția sa, Kate, au vizitat sucursala locală a Institutului Femeilor (Women's Institute – WI) din apropierea reședinței lor din Windsor, o organizație foarte dragă reginei.

 

Elisabeta fusese membră WI timp de 80 de ani și președintă a filialei din apropierea reședinței sale de la Sandringham, în estul Angliei, din 2003 până la decesul său.

Contul de X al familiei regale a postat o fotografie cu regina, însoțită de mesajul: „Remembering Queen Elizabeth II, 1926-2022” (Amintindu-ne de Regina Elisabeta a II-a, 1926-2022).

Harry, posibilă întâlnire cu tatăl său. Nu s-ar întâlni cu William

După sosirea sa din California, Prințul Harry, fratele mai mic al lui William, a vizitat Capela Sfântul Gheorghe de la Castelul Windsor, situată la câțiva kilometri de reședința regală, pentru a depune flori la mormântul Reginei Elisabeta și al soțului său, Prințul Philip.

Deși se află aproape unul de celălalt, Harry, aflat în conflict cu rudele după disputa intens mediatizată din familia regală, nu se va întâlni cu William în timpul vizitei sale în Marea Britanie, săptămâna aceasta. Totuși, există speculații că ar putea avea o întrevedere cu tatăl lor, Regele Charles al III-lea, pentru prima dată după 20 de luni.

Charles al III-lea se află în prezent la Balmoral împreună cu soția sa, Regina Camilla, și nu avea planuri de a marca public evenimentul, care marchează totodată și aniversarea urcării sale pe tron.

Regele și regina au participat duminică la biserica Crathie Kirk, unde au fost rostite rugăciuni pentru Ziua Aderării (Accession Day) și pentru Ducesa de Kent, soția verișorului decedat al reginei, care a murit joia trecută, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham.

