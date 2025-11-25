Update: Primele imagini cu fragmentele / Moșteanu, anunț despre drona care a survolat România: Unde a fost găsită

Update: Au apărut primele imagini cu fragmentele de dronă care a căzut pe teritoriul României.

Fragmente ale unei drone au fost descoperite marți în localitatea Puiești, județul Vaslui, după un nou incident în care o dronă de proveniență rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în proximitatea județului Tulcea. Autoritățile au activat procedurile de alertare, iar populația din Galați, Vrancea și Tulcea a primit mesaje RO-Alert.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a făcut declarații de presă, marți dimineață, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța.

„Sunt aici la ceea ce ar fi trebuit să fie o zi de sărbătoare. Nu este o zi de sărbătoare, pentru că avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României“, a zis Ionuț Moșteanu.

„Armata Română și avioanele germane au încercat să o dea jos și tocmai am primit informația că au găsit o dronă - probabil e vorba chiar de acea dronă - căzută în județul Vaslui. O să îmi întrerup activitatea aici și o să plec înapoi la București. Generalul Gheorghiță Vlad e acolo și ne coordonăm.

Drona găsită în județul Vaslui este fără încărcătură și probabil este aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele de vânătoare. O să discut cu piloții germani care au fost în misiune. De două ori s-au ridicat, câte două avioane Eurofighter, iar între ele au fost ridicate avioanele F-16 românești de la Baza Borcea. Nu au tras în dronă. Analizând potențialele daune colaterale pe care le-ar putea face dacă trag, au ales să nu angajeze. Este presupunerea mea și vom avea raportul misiunii“, a spus Ionuț Moșteanu.

Reamintim faptul că, marți dimineață, locuitorii din mai multe județe ale României au primit mesaje Ro-Alert prin care au fost informați de posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian. De asemenea, pe acoperișul unei case din raionul Florești, Republica Moldova, a fost găsită o dronă.